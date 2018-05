10 comidas populares do Brasil para levar à festa do príncipe Harry e Meghan

Os convidados terão que levar a própria comida na cerimônia

O casamento real do príncipe Harry e da atriz Meghan Markle está cada vez mais próximo. Marcada para o dia 19 de maio, a cerimônia, que acontecerá no castelo de Windsor, no Reino Unido, contará com cerca de 600 convidados. No entanto, houve uma pequena surpresa quanto à parte da alimentação da festa. O Palácio de Kensington, residência oficial do príncipe Harry, revelou que os convidados terão que levar a própria comida para o casamento, que terá apenas com lanches e bebidas leves. A ideia é conseguir recriar um ambiente familiar.



Pensando nisso, separamos 10 sugestões de comidas bastante populares no Brasil que os convidados poderiam levar em suas marmitas para assistir à cerimônia do casamento real:



1. Coxinha







Um dos salgados mais queridos de todos os tempos, e que, ganhou até versões doces, pode ser uma ótima opção para assistir ao casamento real. E nessa hora, não importa se você come pela ponta ou pela bunda.





2. Bolinha de queijo







Se tem coxinha, também não pode faltar bolinha de queijo nessa festa, né? Além de deliciosas, elas também são bastante práticas por terem um tamanho pequenino.





3. Pão de queijo







Provavelmente uma das iguarias brasileiras mais famosas ao redor do mundo, o pão de queijo também entrou na nossa lista de possíveis lanches para os convidados levarem em suas marmitas enquanto assistem ao casamento real. E quem sabe também uma manteiga pra acompanhar...



4. Pastelzinho







Tudo bem que os pasteizinhos são geralmente mais famosos em barzinhos, mas quem disse que eles também não dão um ótimo lanchinho enquanto assistimos à cerimônia!? Carne, queijo, palmito... as opções são infinitas e agradam a todos os gostos. E que tal um vinagrete pra acompanhar?



5. Pipoca







Este é, provavelmente, o lanche número um que vem à nossa mente quando pensamos em assistir algum filme ou série. Seja doce ou salgada, com sal ou limão, a pipoca também tem sua presença garantida na nossa lista.



6. Polenta frita





E POR QUE NÃO POLENTA!? Este saboroso lanche, que também costuma estar mais presente em bares, também pode ser uma opção bastante interessante - e crocante - para se deliciar enquanto assistimos a união de Meghan Markle e do príncipe Harry.



7. Mini churros





Agora chegou a hora de falarmos dos doces. E começamos com os mini churros, que têm se tornado cada vez mais populares nas terras brasileiras e também oferecem praticidade por seu pequeno tamanho. E quem quiser variar do clássico doce de leite, há uma infinidade de recheios que vão desde brigadeiro até goiabada!



8. Paçoca







Costumeira nas festas juninas, a paçoca também entrou para a nossa lista de sugestões. Apesar de fazer um pouco de sujeira por esfarelar facilmente, a clássica receita de amendoim é uma opção bastante prática para levar em até grandes quantidades para o casamento real.



9. Brigadeiro







O queridinho de todas as festas de aniversário não poderia ficar de fora de uma cerimônia tão importante quanto esta, certo? O doce de chocolate mais famoso do Brasil promete ser uma opção perfeita para adoçar ainda mais este momento tão romântico e especial



10. Beijinho







Forte competidor do brigadeiro nas festas de aniversário, o beijinho também é uma ótima opção de doce que os convidados podem levar em suas marmitas para o casamento. Ele consegue fazer com que o leite condensado, o coco e o cravo se combinem numa união perfeita para celebrar o tão esperado "sim".