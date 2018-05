Batali deixa grupo B&B após denúncias de agressão sexual

O chef já havia sido denunciado em dezembro de 2017 por assédio sexual

O grupo de restaurantes B&B Hospitality Group, cofundado pelo chef americano Mario Batali, anunciou o "fim de sua parceria" com ele após novas denúncias de agressões sexuais contra mulheres inconscientes e a abertura de uma investigação pela Polícia de Nova York.



Em um comunicado, o grupo B&B (por Batali e o cofundador Joe Bastianich) considerou "muito preocupantes" os testemunhos emitidos no domingo à noite pela rede CBS sobre os supostos ataques sexuais pelo famoso chef contra duas mulheres no restaurante "The Spotted Pig", em Nova York.

B&B acrescentou que negociava há algum tempo a compra da participação da Batali neste grupo de 26 restaurantes.



O chef já assinou uma carta de intenções com Bastianich sobre os termos de sua saída, e "o acordo final deve ser concluído em 1º de julho", segundo B&B.



O chef de 57 anos já havia sido acusado em dezembro do ano passado por assédio. Ele havia se afastado de seus negócios, embora continuasse como coproprietário, e teve de deixar o programa de televisão "The Chew", do qual era uma das estrelas.



Mas as acusações difundidas no domingo no programa "60 Minutes" são mais graves.



Segundo o depoimento anônimo de uma funcionária de outro de seus restaurantes, Batali a teria agredido em 2005 no "The Spotted Pig", onde a convidara para beber.



Depois de encontrar esperma em sua saia, ligou para a emergência, foi ao hospital e depois para a Polícia. Ela acabou desistindo de apresentar queixa, e a evidência de estupro coleta no hospital não foi preservada.



Contactado pelo "60 Minutes", o chef negou todas as acusações.



Jamie Seet, uma ex-garçonete do "The Spotted Pig", disse que testemunhou por imagens do circuito de vigilância quando Batali cometeu outro ataque no restaurante, e como ela interveio para detê-lo.



A Polícia de Nova York confirmou que "há uma investigação criminal em andamento contra Mario Batali".