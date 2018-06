WeWork Week acontece até sexta (15)

A WeWork convidou um time de influenciadores que trabalhará em cada uma das cinco unidades – e o público em geral poderá dividir esse espaço com eles, trocando ideias e experiências. Entre os nomes já confirmados estão: Coletivo Nosotros, Lolô Ascar, Rodrigo Marques e UpDate or Die.



"Nossa ideia é levar a experiência WeWork para além dos nossos espaços. Vamos transformar lugares já conhecidos por grande parte dos paulistanos em ambientes muito similares aos que as mais de 7 mil pessoas que trabalham nos nossos prédios aqui no Brasil já conhecem: cheios de energia, conteúdo e oportunidades de conexões", diz Iris Freund, Gerente de Marketing da WeWork no Brasil.



Atrações



Entre os destaques, painéis, palestras, workshops, sessão com fotógrafo profissional para foto de perfil do Linkedin, degustação de vinhos, aula de mixologia, show intimista com o selo Sofar Sounds, batalhas de pintura ao vivo e até Flash Tattoo.



Com a cara da WeWork



Além de todo o código visual e serviços, como internet de alta velocidade, café, chopp, água e água saborizada à vontade, marcas registradas de qualquer espaço da WeWork no mundo, esses novos hubs recebem iniciativas como a TGIM e a Wellness Wednesday.



A primeira é uma brincadeira com a expressão "Thank God it’s Monday", com ações que comemoram as segundas-feiras. Durante a WeWork Week, a diversão escolhida são os tradicionais torneios de tênis de mesa e pebolim. Já na quarta-feira é a vez de cuidar do corpo e da alma com uma área de quick massage em cada um dos espaços do evento.



Creator Awards



Além da WeWork Week, a startup também anuncia a chegada ao Brasil de sua maior iniciativa global: o Creator Awards. A premiação, criada em 2017, reconhece iniciativas de alto impacto lideradas por pessoas ou organizações de diferentes áreas e em diferentes estágios de crescimento. Por meio de aportes financeiros, o Creator Awards pretende incentivar que empreendedores, negócios de pequeno porte, empresas em desenvolvimento, ONGs e artistas possam levar adiante os seus projetos e sonhos e contribuir para fazer a diferença. Com inscrições abertas até 15 de junho, o prêmio distribui mais de R$ 2 milhões (https://creatorawards.wework.com/pt-BR/).



Serviço WeWork Week



Data: até 15 de junho

Horário: 9h às 17h

Locais: apArt Private Gallery (R. José Maria Lisboa, 463) / Bardega (R. Dr. Alceu de Campos Rodrigues, 218) / Goose Island (R. Baltazar Carrasco, 187) / Guarita (R. Simão Álvares, 952) / RooftopAugusta (Rua Augusta, 2690 – 3º andar)

Inscrições gratuitas no site: www.weworkweek.com.br

Observações: Vagas são limitadas. Cada pessoas pode se inscrever apenas para um dia em um dos locais.



Sobre a WeWork



A WeWork é uma plataforma que oferece espaços de trabalho, comunidade e serviços, tanto físicos como digitais, para que seus mais de 248 mil membros ao redor do mundo possam criar e desenvolver suas ideias. Atualmente, contamos com 253 espaços físicos em 74 cidades e 22 países globalmente.



Transformamos prédios em ambientes dinâmicos que estimulam a criatividade, a produtividade e as conexões entre as pessoas. Essa transformação vai muito além de apenas criar os melhores lugares para se trabalhar: queremos criar um movimento que humanize o trabalho.

