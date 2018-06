Vacation é o lançamento do estilista Rodrigo Trussardi

A SuperSuite77 tem como uma das principais características ser atemporal

Com essa ideia de fazer peças que cruzem as quatro estações , o estilista Rodrigo Trussardi inovou ao lançar uma coleção no mês de junho.



Para esta coleção , Rodrigo continuou usando suas cores favoritas : branco , off e preto como protagonista da coleção.



Como novidade , o retorno do caqui….O trench coat vem como alternativa ao frio, muitas vezes exagerado, dos aeroportos e das esfriadas noturnas típicas das ilhas!!



A praticidade outra característica da SuperSuite77, eh vista através dos tecidos tecnológicos, que amassam pouco, apropriado para as malas, nas pecas com uma pitada do universo "gym".



Nessa coleção tem a brasilidade representada nas rendas e transparências vistas nos maxivestidos que a SuperSuite 77 também está apresentando.



Para apresentar essa coleção , Rodrigo contará com a ajuda de experts no assunto….Mariangela Bordon e Stella Jacintho estarão recebendo com ele no dia 06 de junho, das 10h30 as 19h, na Galeria Proarte, na Al Gabriel Monteiro da Silva, 1644.

Bon voyage!



