Tree Bies Resort e Nanö Beach Club: dois achados em Subaúma

A Praia de Subaúma é uma das mais famosas da costa dos Coqueiros. Está localizada na Linha Verde, apenas uma hora ao norte de Salvador, na Bahia.Nela é possível ter dupla surpresa com Tree Bies Resort e Nanö Beach Club, dois lugares fantásticos, com boa gastronomia, gente bonita e festas regadas com muita música eletrônica.O Tree Bies Resort está cercado por quilômetros de coqueiral, rios, trilhas ecológicas, cachoeiras, lagos, é um show da natureza por todos os lados. Tem como propósito capacitar a população, aprimorar a qualidade de vida local por meio de vários projetos que fomentam a empregabilidade, devido a enorme capacidade local em gerar novas experiências aos turistas, sempre privilegiando o turismo sustentável e a harmonia com a comunidade Subaumense.O resort de praia "pé na areia" conta com cinco piscinas, suas quadras de tênis com iluminação, campo de futebol com iluminação, quadras de futevôlei com iluminação, academia completa, play ground, salão de jogos, piscina com tobogã.Para relaxar, tem o bar molhado, restaurante Tree Bies, brasserie Charles, Maxim Beach Lounge e capela. Ainda tem estacionamento interno free, Wi-fi em todo o complexo hoteleiro, mais de 10 mil m² de área verde, heliponto, oito categorias de apartamentos de 40m² (Standard) a 164m² (Super Luxo com três suítes).Já, o Nanö Beach Club colocou Subaúma no roteiro dos melhores clubes de praia do mundo. Em uma área de 19 mil m², oferece uma atmosfera de refúgio, inspirados na cultura dos antigos índios, unindo badalação com muita música boa. Conta com poolbar, piscina com borda infinita e um restaurante inspirado nos modelos mediterrâneos, especializado em frutos do mar.O Tree Bies Resort e o Nanö Beach Club lançaram uma programação para o Réveillon 2019, com um pacote de 4 noites (29/12 a 02/01), que abre com Sunset Welcome Drinks, no Beach Lounge do Tree Bies Resort, já iniciando na melhor vibe da costa da Bahia. Além de festas e Sunsets à beira da piscina do Nanö ao som de Djs, entre várias atividades durante todo o dia como Yoga, meditação, exercícios leves e entretenimento. Fechando no Tree Bies com um super Brunch acompanhado por jazz clássico e contemporâneo.