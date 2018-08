Impresso do site do Jornal Destak, em www.destakjornal.com.br

SELF-PORTRAIT e DAVID KOMA desembarcam no Brasil

As marcas serão destaque do evento de lançamento para clientes super especiais e IT Girls na MARES. Andrea Funaro e Erika Mares Guia armam super coquetel de lançamento dia 08 de agosto, das 15h às 20h