Essa experiência multissensorial ainda tem a simbologia da flor, que significa a beleza feminina e simboliza amor, felicidade, renovação e esperança. Uma curiosidade é que devido à nossa legislação, por causa da flor de cerejeira dentro da garrafa, o vinho teve quer ser registrado como Coquetel Composto Sakura L’Orient.

Se eu tiver de escolher uma simples palavra para descrevê-la, seria iguaria. De fato, nunca tinha provado antes um vinho japonês com aroma de flor de cerejeira.Suave de delicado como a sakura, o vinho rose no nariz é cereja pura. Na boca, frutado e doce graças as uvas japonesas Koshu e Muscat Bailey, cultivadas na região com maior produção de vitis vinífera, a província de Yamanashi, um solo vulcânico aos pés do monte Fuji. Ainda, leva na garrafa 2 flores, que reza a lenda que na taça de quem recebe-la, terá sorte no amor!Bom, para minha dupla sorte, espero que seja logo, pois caíram 2 na minha taça durante a degustação, que harmonizou muito bem com peixes fortes, como o atum e carapau, uma vez que ressalta ainda mais os sabores, até mesmo pelo baixo teor alcoólico de 6%.