Conheça o projeto que permite a realização do sonho de ser piloto de corrida no maior autódromo do Brasil, além de outros benefícios

Quem nunca pensou em acelerar uma super máquina e reproduzir o "S" do Senna, entre outras manobras malucas, e ainda escolher um carro, como Marcas 1.6, DTM pick-up, Protótipo Spider, Stock Car V6, Stock Car V8 e Trofeo Maserati? E de quebra ter a disposição pilotos profissionais e instrutores que ministram cursos práticos e teóricos para umas aulinhas?

Bem, não pensei duas vezes. Vou visitá-los no fim de semana da primeira edição do evento que acontece em São Paulo, precisamente no Autódromo de Interlagos, para conhecer a etapa do Super Racing Clube, que é apenas para sócios e poucos convidados. Todos eles têm uma coisa em comum: apaixonados por velocidade para curtir um dia de piloto numa pista profissional.

O lançamento do Super Racing Clube acontece nos dias de 4, 5 e 6 de maio, das 9h às 17h. Serão 3 intensos dias inteiros de baterias com os carros, haverá um lounge exclusivo, uma área especial bem em frente aos boxes, com café da manhã, almoço e fingir-food o dia todo, ao som de DJs.

Quem gosta de acelerar sabe a dificuldade que é levar um carro para a pista: mecânica, logística, pit-stop, inscrições, ambulância, amigos pra acelerar junto, fora o custo da própria pista. O Super Racing Clube resolve todos estes problemas para apenas viver a emoção de dirigir os carros mais poderosos do mundo em pistas de alta velocidade, com o conforto e comodidade sem ter que se preocupar com nada. Além de entrar no carro dos seus sonhos, apertar o cinto e acelerar.

Os sócios do Super Racing Clube têm um plano com direito a 120 voltas no carro da categoria, que podem ser consumidas entre 3 a 12 dias de eventos. Serão oferecidos 30 dias de eventos no período de até 24 meses em diferentes autódromos do Brasil. Outras vantagens são: possibilidade de levar dois acompanhantes; rodar na pista com carro próprio; comprar voltas extras com desconto e acelerar máquinas diferentes. E quem não é piloto está incluso também o curso de pilotagem.

Para quem quer apenas conhecer o evento como um convidado, mas decidiu participar da brincadeira dessa etapa, por R$ 1.280 poderá fazer curso de pilotagem com parte teórica, ter direito a três voltas de carona na DTM pick-up, mais dez voltas pilotando a DTM e mais três voltas de carona no Trofeo Maserati.

Mais informações no site superracingclube.com.br ou pelo e-mail contato@superracingclube.com.br.