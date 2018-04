Oasis de compras para casa fica na 25 de Março e está prestes a completar 113 anos

Doural é pit stop obrigatório para quem busca itens para casa: em num único lugar se resolve a vida toda



A Doural é o pit stop obrigatório na Rua 25 de Março para quem esta em busca de itens para casa, ainda mais que em num único lugar se resolve a vida toda, pois conta com mais de 60 mil itens de cama, mesa, banho, tapetes, cortinas, organização, limpeza, UD, tecidos, itens decorativos para casa e escritório, ferramentas / jardim.



Mas, não é só isso! O visitante também encontra itens fofos e inusitados para presentes, como também opções de utilitários, com uma infinidade de jogos de jantar; eletrodomésticos; eletros-portáteis; também objetos de desejo como as linhas gourmet de marcas famosas como Staub, Kitchenaid e Le Creuset! Uma perdição para as meseiras que amam caseirices e também para os sacoleiros de plantão! Fora que a parte de tapetes é praticamente um souk, com peças de diversos países.



Prestes a completar 113 anos, em maio, de tradição na rua mais famosa de São Paulo, a loja tem um MIX que transita em todos os bolsos e gostos, seja do mais moderno, sofisticado, ao simples e prático. Um bom exemplo, é que de cada tipo de produto existem no mínimo 3 opções de marcas e preços, no entanto, sempre primando a qualidade, dessa forma, agrada a Gregos e Troianos.



Para quem quer dar um ‘up’ no visual da casa, transformar o ambiente ou precisa inaugurar um cômodo ou casa nova, a parada na rua 25 de Março é obrigatória. Pelo menos para os Paulistas! O paraíso das compras reserva ao longo de suas calçadas uma variedade infinita de tudo o que se pode imaginar, dos produtos necessários aos objetos de desejos queridinhos e quase indispensáveis.



Entre os pontos e lojas mais tradicionais está a Doural, que desde 1905 se faz presente no mercado de decoração e consumo. E eu adoro passar lá! Sempre que posso, faço um pit stop para ver o que tem de novidade.



Um must que a loja também oferece é a facilidade da lista de casamento, que pode ser feita na loja física ou até mesmo pelo site. Além de escolherem os itens que desejam, terem a facilidade na hora da troca e ainda receberem os presentes em casa, na Doural os noivos ganham 3% de bônus sobre o valor total da sua lista.



História



A Doural é daquelas lojas que você sente que está sendo atendido pelo dono. E não é por menos, são quatro gerações em que a empresa cresce e inova em meio a um Brasil em constante expansão, crises e crescimento. A empresa tem uma história incrível, daquelas de filme, que merecem ser contadas. Tudo começou com dois primos, que, por conta de uma crise econômica que imperava na Síria, resolveram sair em busca de uma vida melhor e, no meio do caminho, vieram parar no Brasil, mais precisamente em São Paulo. Um destino errado que deu certo, por que a ideia inicial era a tão famosa América, os EUA, mas os bilhetes comprados por engano para o Brasil os fizeram pisar em nossas terras. Sorte a nossa!



Aqui, Assad Abdalla e Nagib Salem começaram como mascates, carregando nas costas a grande caixa, cheia de armarinhos, chamando os fregueses ao som da matraca pelas ruas dos bairros da Penha, de Santana e arredores. Meses depois tanto Assad como Nagib já trabalhavam por conta própria. Nesse período muitas atividades econômicas, a maior parte delas tocadas por imigrantes, acabaram se concentrando na região da 25 de Março. Começa então a primeira referência de casa de comércio nas mãos de sírios e libaneses, que se iniciavam aos poucos no varejo. Nessa época, mais de 90% dos vendedores da cidade de São Paulo eram sírios e libaneses. A escolha do comércio de tecidos e armarinhos deu-se devido a menor concorrência e em 1900, Assad decide então em criar um fundo de reserva para aquisição e construção de imóveis em geral. E, desde 1905, a loja que abriga uma variedade de insumos para a casa, nunca fechou as portas. Até hoje se podem ver as iniciais AA & NS, que fazem referência aos fundadores, na fachada do prédio.



Atualmente a loja é comandada por filhos, netos e bisnetos de Assad Abdalla, que, mesmo com a modernidade, carregam ainda os valores passados de geração em geração, com a missão de gerir e administrar os negócios da família e sempre oferecer o que há de melhor aos clientes, com tradição e tecnologia.



Já são quatro endereços, além das duas lojas na 25 de Março. Em São Paulo, também está presente no bairro Jardins (na Gabriel Monteiro da Silva) e no shopping lar Center. Já no Rio, a loja fica na Barra da Tijuca, na Avenida Ayrton Senna.



Se não tiver tempo, o estabelecimento também oferece um serviço e-commerce para quem não quer ou não pode ir até a loja, aliás, eles foram pioneiros nisso!



















Mas, se me permite a intromissão, deixe-me sugerir: a primeira visita tem que ser no burburinho mesmo, em meio às sacolas e a correria do centro, ou seja, onde tudo começou. Vá com tempo!



Doural



End.: r. 25 de Março, 595 (centro) – São Paulo, SP



Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das7h30 às 18h; aos sábados, das 7h30 às 17h; domingos, das 8h30 às 15h.



Contato: (11) 3328-6228



Site: www.doural.com.br