O atelier mais disputado de São Paulo

Helena Caio, diretora criativa da marca homônima, tem um dos ateliers mais concorridos de São Paulo, onde faz eventos apenas para convidadas com objetivo de apresentar as coleções, que contam com um número limitado de peças, para preservar a exclusividade de marca.



Os eventos já foram assinados por Stella Jacintho, Clarissa Wagner, Danilo Faro, Ana Lara Meireles, Lais Bacchi, Ana Cunha, Antonella Tavares, Ana Luisa Farada, Roberta Busato, Carol Nacli, Andrea Bartelle, Carolina Burg Terpins, Silvy Wajnsztein, Isabella Fiorentino, sem contar a parceria de verão com o estilista Amir Slama. Sendo muitas vezes simultâneos e os últimos aconteceram em Goiânia, Brasilia, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Campinas.



A assinatura de Helena Caio em suas peças feitas a mão, que utilizam o couro como sua principal matéria-prima, é notável na ousadia de aplicações, bordados, com mistura de materiais, formas, desenhos e texturas. Um exemplo foi a coleção de taxas, em uma saia são aplicadas 1.270 unidades, uma a uma – um trabalho artesanal e artístico.



A coleção Inverno 2018 tem famílias intituladas como Jungle Leaves e África Print e podem ser adquiridas com visita marcada no show room da empresária ou pelo IG @helenacaiooficial.



Helena é casada com o sobrinho de Hebe (Claudio Pessutti) e já fez parte do seleto universo das vendedoras da boutique Daslu, sob a benção de Eliana Tranchesi. Hoje ela transforma a mansão no bairro Cidade Jardim (SP) em uma mini boutique de luxo ao lado de amigas e convidadas da alta sociedade, muitas do tempo de Daslu, para tardes ao lado da piscina e de um belo espumante, que traduzem o lifestyle da marca.