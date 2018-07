Novidades gastronômicas no Caribe

Tim traz para o The Gazebo uma cozinha mais descomplicada, feita com ingredientes frescos cultivados por produtores locais como queijos artesanais, peixes da região, frutas e ervas. Em seus pratos, esses ingredientes brilham para que os hóspedes possam sentir o sabor regional e experienciar a Jamaica verdadeiramente. "A culinária jamaicana é feita com base na necessidade, no desejo de viver intensamente, fazer tudo o que é possível, como o povo jamaicano vive. Essa filosofia faz parte da comida que os visitantes devem experimentar por aqui e está na base do que estou cozinhando no GoldenEye", comenta Tim.

O Le Toiny, hotel de selo Relais & Chateaux, reabre em outubro e terá a frente do restaurante o chef Jarad McCarroll. Seus pratos traduzem muito do conceito do hotel, já que são refinados e elegantes e agradam em cheio aos olhos e ao paladar. McCarroll estudou na Suíça, ganhou uma competição internacional de culinária, trabalhou no Ritz em Londres e em dois restaurantes de estrelas Michelin, o Harwood Arms e o Kitchen W8, antes de ingressar ao Le Toiny. O menu será sazonal, com ingredientes orgânicos e muito saborosos, incluindo o melhor brioche da ilha.Outra novidade dessa reabertura é o novo Beach Club do Le Toiny. Esse espaço superexclusivo e divertido, disponível para os hóspedes desfrutarem de um perfeito dia de praia, terá uma cozinha bem moderna com comidas fáceis de fazer e bastante saborosas. Destaque total para os ingredientes e suas diferentes maneiras e técnicas de preparo. Além disso, uma seção especial do menu será completamente dedicada aos alimentos grelhados, preparados na churrasqueira.Já o GoldenEye, nas terras jamaicanas, quem assume as panelas é o chef Tim Kensett que acaba de reformular completamente o cardápio do restaurante The Gazebo. De origem britânica, Tim se interessou pela gastronomia cozinhando com sua avó, se especializou e coleciona experiência em restaurantes de chef estrelados pelo guia Michelin, como Lawrence Keogh, Phillip Howard e o The River Café, que por 30 anos foi a meca da culinária italiana em Londres. Essa experiência o levou a trabalhar em Nova Iorque, onde conquistou o paladar de Chris Blackwell e lhe rendeu o convite para ser chef executivo no GoldenEye.