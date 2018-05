Nova casa no jardins tem atmosfera estilo beira-mar

Mareu vai além da "regra saudável" de que basta comer apenas uma boa saladinha e um grelhado para manter a forma. "Queremos provocar essa convicção, sendo um lugar onde todos os dias as pessoas podem descobrir novos e variados modos de se alimentar bem, de forma saborosa e fresca em um ambiente que te transporta para um lugar longe do meio urbano, bem relaxante. Acreditamos que viver bem começa pela alimentação, mas faz parte de todo um contexto ao redor. E assim criamos o Mareu. Temos opções sem glúten, sem lácteos, veganas e low carb, mas sem radicalismos. Procuramos atender a todos os públicos com opções como linguado ao molho mediterrâneo e purê de mandioquinha, atum na crosta de gergelim e purê de batata doce e para os carnívoros temos a opção de fraldinha ou polpetta de carne", explica Aline Frenkel, proprietária e executiva do Mareu.

O cardápio tem pegada de gastronomia funcional e vegetariana, assinado pela consultoria da chef Nadia Campeotto, que atuou na Itália por 7 anos e se especializou na área, e reserva surpresas como o quibe de abóbora e quinoa com recheio de ricota ou o delicioso risoto de arroz negro, meu preferido.

O menu contempla em seus pratos ingredientes como biomassa de banana verde, leite de castanha, leite de côco, entre outros ricos em nutrientes. Ainda tem uma carta de vinhos e drinks que podem acompanhar o petisco que já virou "carro chefe" da casa como entrada: o ceviche de atum ou camarão com linguado, enquanto aguardam o prato principal.

A casa funciona no café da manhã, almoço, lanches e jantar, e conta com mesas em um deck ou um quintal reservado para quem quer uma atmosfera estilo beira-mar, que é incrível para eventos. Quem não pode ficar, pode optar pelo "Grab & Go".

Serviço:

R. Padre João Manuel 964, Jardins

Domingos e feriados: 9h às 17h

Segundas: 8h às 16h

Terças e Quartas: 8h às 22h

Quinta a Sábado: 8h às 23h





Envie suas sugestões para mais reportagens: livia@clozel.com.br