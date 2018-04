Must go Spas no Brasil

Bate-papo com Renata de Abreu, uma das únicas consultoras de Spas do mundo, revela quais são os 9 melhores do Brasil

Eu amo conversar com experts. Sempre aprendo muito, inclusive sobre novos roteiros. Em bate-papo com Renata de Abreu, uma das únicas consultoras de Spas do mundo, com experiências de sucesso nos 25 melhores espalhados pelo mundo – como o Nekupe Resort, o hors-concours da Nicarágua; a rede de hotéis Fasano, Brasil e Uruguai; One & Only The Palm, Emirados Árabes; e ainda atua em seu Spa Home, em Miami – descobri os 9 melhores do Brasil.



Afinal de contas, a correria do dia a dia exige de um break para cuidar do corpo, alma e relaxar, e de quebra, eliminar toxinas e gordurinhas indesejáveis do corpo. E, se tiver algum requinte, melhor ainda!



Veja a lista Must Go nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais e que levam a assinatura da terapeuta.



Spa Santapele Hotel Emiliano (r. Oscar Freire, 384, Jardim Paulista, São Paulo – SP | Tel: 11 3728 – 2000)

Um oásis em meio à cidade, o Spa Santapele é um verdadeiro refúgio para quem busca por uma pausa revigorante, relaxante ou desintoxicante. Oferece experiências multi-sensoriais, com ampla variedade de massagens como shiatsu, drenagem linfática, reflexologia, massagens aromáticas, esfoliação corporal e tratamentos faciais. Ainda possui área externa de relaxamento com ofurôs, ducha e um deck com espreguiçadeiras.













Spa Fasano Fazenda Boa Vista (rod. Castello Branco, Km 102,5, S/N – sentido interior-capital – Porto Feliz – São Paulo | Tel. 15 3261 9900 | E-mail:



O Spa fica instalado em um maravilhoso ambiente em meio à natureza, na fazendo Boa Vista, à apenas uma hora da cidade de São Paulo. O hóspede tem acesso a duas piscinas e duas jacuzzi, duas aquecidas, uma fria e uma para relaxamento. Com ambiente aconchegante, promove a integração entre os traços arquitetônicos e os elementos da natureza, proporcionando conforto e bem-estar.



Hotel-Boutique Vila Santa Teresa (r. Almirante Alexandrino, 2305, Rio de Janeiro – RJ | Tel. 21 2051-1905 | E-mail:



Localizado no coração de Santa Teresa, o hotel está muito próximo para quem quer ter um tempo de paz e relaxamento, sem perder o agito da cidade, para explorar o centro histórico do Rio. O requintado Spa reserva ao cliente uma estrutura completa de programas que utilizam a medicina ayurvédicas e possui um cardápio detox exclusivo, com insumos da horta do Hotel.







Belmond Copacabana Palace Spa (av. Atlântica, 1702, Copacabana, Rio de Janeiro – RJ | Tel: 21 2548-7070 | E-mail: reservations.brazil@belmond.com | Contato e reservas: 21 2545-8787)



Sofisticado, o Spa do consagrado Copacabana Palace, conhecido como santuário urbano, oferece prazerosos rituais que purificam, tonificam e revitalizam. Oferece cinco salas de tratamento individuais, duas suítes de tratamento para duas pessoas, entre outras comodidades, como uma área para relaxamento. O destaque fica para a exclusiva linha de produtos orgânicos produzidos a partir de ingredientes brasileiros, puros e altamente selecionados, como o açaí, o fruto do guaraná, a argila branca da Amazônia e óleos essenciais que contribuem para a plenitude do bem-estar.

















Spa Mitra – hotel & spa – Lagoa Santa (av. Getúlio Vargas, 2062 – Vila Joana D’arc, Lagoa Santa – MG | 31 3681-4479)



O Spa Mitra Lagoa Santa oferece programação completa para quem busca relaxamento atrelado às tecnologias de tratamentos de beleza. Possui diversas modalidades de massagens, banhos terapêuticos, tratamentos faciais e estéticos e até mesmo técnicas voltadas ao público infantil, para relaxar, melhorar o sono e hiperatividade.

















Spa Premier Nova Lima (al. da Serra, 119, Pilotis Vila da Serra, Nova Lima – MG | Tel. 31 3286-1214 | E-mail:



Localizado no luxuoso Edifício Premier Business Center, o Spa proporciona todos os cuidados relativos ao bem-estar, saúde e relaxamento, com um menu de tratamentos médicos altamente especializado. Oferece salas de massagem, sauna, piscina aquecida, sala de banhos com banheira, sala de estética facial, entre outras atividades que valorizam a beleza.



Spa Caudalie – Carmel Resort (r. Barro Preto, s/n, Barro Preto – Aquiraz, Ceará | Tel. 85 3266.6100 | E-mail:



Situado em um luxuoso resort no privilegiado litoral cearense, o Spa Caudalie reúne o que há de melhor no que diz respeito à serviços que atrelam bem estar e alta tecnologia. O espaço que também carrega a marca Caudalie, reconhecida no mundo como pioneira no uso das qualidades da uva para tratamentos estéticos, oferece diversas modalidades de massagens, desde as corporais até as faciais. Um exemplo é o tratamento corporal Crushed Carbenet, que inicia com uma esfoliação com sementes de uva, mel, açúcar mascavo e seis tipos de óleos essenciais.



SPA Shamash – Txai Resort Itacaré (rod. Ilhéus-Itacaré, BR 101, KM 48, Fazenda Boa Sorte, Itacarezinho – Bahia / 45.530-000 | Tel: 73 2101-5000)



Para quem gosta de relaxar ouvindo o barulho do mar, e ainda com uma generosa pitada de requinte, o Spa Shamash, do Txai Resort Itacaré, é uma excelente opção. Construído em uma fazenda de 92 hectares, na praia de Itacarezinho, o espaço oferece tratamentos estéticos, terapias, banhos e massagens que utilizam terapias de sabedoria milenares como a Ayurvédica, Tuiná, Shamash e Shamash especial. Além disso, o spa oferece as terapias Watsu, Shirodhara, Yoga, Banho de Purificação e Banho de Ibeji.







Mio Spa Urbano (r. André Carloni, 49, Enseada do Suá, Esquina, Vitória – ES | Tel: 27 3024-2200 | 27 99924-2200 | E-mail:



Um refúgio do stress urbano, o Mio Spa foi pensado nos mínimos detalhes para proporcionar sensações de bem-estar e renovação. O ambiente convidativo e charmoso já é a porta de entrada para quem quer curtir um momento consigo mesmo, longe dos ruídos da rotina diária. Com um cardápio repleto de experiências relaxantes e energizantes, o espaço oferece massagens, drenagens entre outras opções diferenciadas como as terapias que utilizam da medicina indiana Ayurveda e um destaque para o "Momento Mio", em que o cliente monta sua experiência da maneira que quiser, a partir de 3h de duração.



