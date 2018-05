Menu em homenagem a chegada de Kobayashi no Niaya

Shundi Kobayashi, consagrado na gastronomia japonesa há mais de quatro décadas, integrou no dia 15 de maio no time do Niaya e os dois juntos desenvolveram à quatro mãos o "Menu de Boas-Vindas", que comemora a entrada do mestre na casa, mesclando suas criações com elementos tradicionais e contemporâneos.Apenas até 31 de maio, a dupla de sushichefs servirá o cardápio inédito, que conta com sete etapas, por R$150, e tem início com Tartar de Atum Spicy, seguido por Ceviche, cinco fatias de Sashimi, seis Sushis, Degustação de Ovas, Kobe Beef com Purê de Batata e Cogumelos, finalizado por Mochi como sobremesa. Os peixes apresentados variam de acordo com a disponibilidade e frescor do dia.