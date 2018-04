Marisa Ribeiro em novo endereço

Eu fui conferir a coleção, que está incrível! Boa sorte!



A Alameda Gabriel Monteiro da Silva foi eleita por Marisa Ribeiro para expandir a sua elegante marca minimalista na capital paulistana.A etiqueta, que está há 33 anos no mercado, ganhará grande destaque na região, por ser uma das primeiras marcas fashion a se instalar por lá, também pelos seus tricôs, famosos pelos fios de algodão e materiais nobres.A loja tem 300 metros quadrados e estética contemporânea, com móveis de inspiração purista, materiais e formas orgânicas, uma área reservada à objetos de arte, tudo bem harmonizado com a coleção. De quebra ainda tem um espaço para o café.