Aconteceu ontem o almoço de lançamento da collab de jóias de Flavia Millen com Alice Alvila.Stella Jacintho, Alessandra Cozzi e Clarissa Wagner reuniram amigas na casa de Stella para o lançamento da joias da marca Alice Ávila, assinada por Flavia Millen.O almoço teve Buffet da Ligth and Joy com cardápio exclusivo feito em parceria com Beef Passion para a ocasião.