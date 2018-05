Para entrar no clima, selecionei 10 pratos para comer com os olhos! Espero que ela goste.

Tagliolini Al Nero di Seppia é a criação artesanal do Serafina. As três unidades do restaurante oferecem o prato exclusivo apenas nos dias 12 e 13 de maio, que é uma massa fresca artesanal com tinta de lula puxada com camarões, tomatinhos, vinho branco e ervas com um toque de bisque e molho pomodoro, R$69. Acompanhado por uma taça ou garrafa do vinho Rosè Finca Las Moras Syrah sai pelo valor especial de R$84 (prato com a taça) ou R$139 (prato com a garrafa).

Brunch especial composto por gin tônica Tanqueray e espumante Chandon de boas-vindas e as opções do buffet exclusivo estarão NY salmão bagel, Ovos Benedict, Salmão Wellington, Ravioli de abóbora, salsa de alho-poró, cogumelos e camarão rosa e Chicken satay ao molho de gergelim, além de ostras, sushis e sashimis. Para finalizar, a mesa de doces terá itens como Pudim de chocolate branco com mirtilo e Mousse diet de chocolate com frutas vermelhas. Apenas na data, será servido no Seen, das 12h30 às 16h, pelo valor de R$180 por pessoa, com welcome drinks e bebidas não alcoólicas. Crianças com idade até 5 anos não pagam e crianças com até 12 anos pagam R$60.

Gamberi Provenzale con Risotto (camarões puxados no azeite com alho, salsinha e cubos de tomate, acompanhado de risoto cremoso de parmesão e limão siciliano), por R$115 no Vicolo Nostro. A entrada é bem famosa pelo couvert, composto por pasta de gorgonzola, azeitonas, manteiga, pasta de berinjela, azeite extra virgem aromatizado, aceto balsâmico, pão italiano, grissini e pães frescos de fabricação própria, R$24 por pessoa. Como mimo, o restaurante irá distribuir, para as mães, uma mini latinha com balas de gengibre cristalizado, um dos produtos naturais mais saudáveis que existem.

Cappelletti de Escarola ao Pomodoro, Parmesão e Pinóli, R$79, é a principal sugestão principal do restaurante Picci, um dos pratos que compõem o novo cardápio e que pode ser harmonizado com a seleta carta de vinhos oferecida pelo restaurante.

Menu exclusivo em 4 tempos do restaurante Tangará Jean-Georges do Palácio Tangará, R$ 365 por pessoa, bebidas à parte, que inclui: *Entrada: Aspargos Tostados, Queijo de Cabra, Beterrabas e Vinaigrette de Mel / *Principais: Salmão Grelhado, Mil Folhas de Legumes, Salsa com Cítricos e Manjericão e Filé Mignon, Purê de Batatas, Cenouras Orgânicas e Jus Trufado / *Sobremesa: Vacherin com Sorvete de Baunilha, Frutas Vermelhas e Limão Siciliano.

Burger & Cigale de Mer feito com queijo emmental, picles de cebola com molho choron, calda de lagosta grelhada e fritas, R$ 89, do Bagatelle. Para acompanhar, o drink God Save the Queen (Gin Beefeater Dry, Tônica, Alecrim e Orange Bitter), assinado pelo chef de bar Marcello Corrêa.

Agnoloti di Capra con Crema di Nocciola (massa recheada com queijo de cabra e cebola dourada, molho de avelãs e tomate agridoce), custa R$79 e ainda tem direito a uma entradinha, Insalata di Anguria con Balsamico e Menta (Salada de melancia com balsâmico e hortelã), no Basilicata.

Peixe do dia com molho de moqueca e pimentões, R$ 148, na A Figueira Rubaiyat, e ainda todas as mamães serão recebidas com uma taça de espumante cortesia.

Ravioli di Brie e Pera al Tartufo, ravioles de queijo brie e pêra com molho de manteiga e mel trufado, R$ 69, no Piselli Jardins e no SUD (Iguatemi Shopping São Paulo), no almoço ou jantar, que na data, oferecerão uma taça de Rossini, elaborado a partir da mistura de espumante Brut, suco e polpa de morango, para todas as mães.

Tortelli di Zucca da casa, R$ 49, é a famosa massa recheada de abóbora, com molho de manteiga e mel trufado do restaurante Timo Cucina. Para finalizar, o Chef Marcelo Martino sugere a sobremesa Verona "Cartas para Julieta", R$19. E, para fechar com chave de ouro, a casa oferecerá como cortesia o Café Florada, Reserva Especial da Três Corações, que tem esse nome devido ao período em que o campo cafeeiro fica coberto com a beleza e perfume das flores. Seu aroma é floral adocicado, com sabor de frutas amarelas, notas de caramelo e laranja, sendo levemente cítrica.

Fideuá, R$85, que é considerado um parente bem próximo da famosa Paella e utiliza os mesmos ingredientes do prato típico, mas, em vez de arroz, há uma massa específica para preparação do prato. No el Carbón, a massa é feita no forno com azeite até ficar bem dourada. Os camarões são feitos à base de cocção no carvão, o que permite um sabor incrível. Para finalizar, o prato leva um toque de Bisque de camarão com açafrão emulsionado à massa, o que torna o menu ainda mais saboroso.