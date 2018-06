Detox Power em casa para o Dia dos Namorados

Renata de Abreu destaca os benefícios do relaxamento e desintoxicação

Junho é conhecido como o mês do amor. E no friozinho muitos casais procuram explorar atividades para comemorar a união sem precisar sair de casa. Uma das únicas consultoras em spas do mundo, Renata de Abreu, é responsável pela implantação dos spas Nekupe Resort (Nicarágua), One & Only The Palm(Emirados Árabes), na rede de hotéis Fasano do Brasil e Uruguai, além do seu Spa Home em Miami. A especialista compartilha algumas dicas da sua nova massagem, conhecida como Detox Power, perfeita para relaxar com o seu amor e promover melhorias que começam de dentro para fora.



O que é?



Sucesso em Miami (EUA), reúne os movimentos da massagem modeladora e o uso de ervas e óleos especiais, que promovem uma verdadeira desintoxicação do organismo, com foco no estímulo do sistema linfático e digestivo, potencializando a eliminação de toxinas e funcionamento do intestino.



Para conquistar resultados eficazes com o tratamento, consulte rede especializada de atendimento em www.renatadeabreu.com.br e presenteie seu amor.



Dicas caseiras para fazer no seu amor



Faça junto com o seu amor a limpeza da língua utilizando um óleo de coco;

Na sequência, escove o corpo dele (a) com uma bucha especial, pra intensificar o poder da massagem. Durante o processo serão ativados pontos que potencializam a remoção de toxinas, ajudando a relaxar o corpo, desintoxicar e rejuvenescer (Panchakarma);

No abdômen aplique um óleo para corpo, seguido de uma sequência de manobras com movimentos modeladores, inspirados na potente massagem indiana, Abhyanga.

Detox Power – capacitação profissional



Serviço



Curso Profissional – Detox Power by Renata de Abreu

Quando: 23 e 24 de junho em São Paulo

Informações sobre o local do curso, dias, horários e matrícula acesse: http://www.detoxpower.com.br.

Investimento financeiro: R$ 4.200,00

Formas de pagamento: débito ou crédito

Condições de pagamento: à vista ou parcelado em 12 vezes.