Coworking: sinônimo de criatividade, inovação e crescimento pessoal e profissional

O ambiente do COPA Network é mais leve, as pessoas são menos estressadas, há cantinhos para o ócio criativo, como o espaço com videogame, o clima é de motivação e a qualquer instante pode surgir uma oportunidade para o cliente alavancar a sua carreira ou mesmo o seu negócio. Sempre com o objetivo de fazer com que tenham mais oportunidade de ampliar sua rede de contatos e negócios, em datas sazonais, são realizadas ações de marketing específicas que envolvem todos. "Trabalhar num coworking é bem diferente de estar numa empresa com estrutura formal ou mesmo em home office. Para descobrir todos os benefícios, a pessoa tem de passar um tempo num destes espaços compartilhados de trabalho.



O COPA Network foi fundado em novembro de 2017 por Alexandre Guerra, conselheiro e ex-CEO da rede de fast food Giraffas e vice-presidente da ABF (Associação Brasileira de Franchising), e Sendy Cristani, executiva de marketing com mais de 10 anos de experiência nos mercados nacional e internacional.



Conta com uma proposta inovadora para o mercado brasileiro: oferecer muito mais do que instalações e infraestrutura de alto padrão equiparado às maiores redes internacionais de coworking. Um dos diferenciais da empresa é cuidar da inteligência dos negócios de seus clientes. Assim, o COPA é mais que um centro de compartilhamento e troca de conhecimento para estimular a cultura da inovação dentro das médias e grandes empresas.



Grandes companhias podem fazer parte do COPA Network, seja patrocinando, capacitando, fazendo eventos ou trazendo a operação. Assim como já está acontecendo em mercados mais desenvolvidos, como no Vale do Silício, na Europa e na Ásia, seguem a tendência de receber desde profissionais freelancers e startups até grandes equipes de empresas exponenciais que buscam se integrar a comunidade de interesses específicos.



Com investimento inicial realizado pela A5 Capital Partners, empresa que gere fundos de investimentos focados em tecnologia e apoia empreendedores revolucionários, o COPA possui unidades em São Paulo e Brasília, com previsão de expansão ainda em 2018.



Unidade de São Paulo



Localizada na av. Brigadeiro Faria Lima, esta unidade tem o nome de COPA by VTEX. Nascido da união do COPA Network com a VTEX, empresa especializada em cloud commerce com presença em mais de 25 países, este é o primeiro coworking do Brasil direcionado ao segmento de e-commerce. O diferencial desta unidade é promover a aceleração de negócios e ampliação da rede de networking do ecossistema de e-commerce. Em um ambiente digital e conectado, os membros encontram o espaço ideal para trabalhar e trocar experiências. O coworking COPA by VTEX oferece uma experiência exclusiva aos seus integrantes, conectando toda a cadeia de e-commerceaos players do mercado, afim de fomentar a geração de negócios. Mercado Pago está entre os clientes do COPA by VTEX.



Unidade de Brasília



No COPA Network de Brasília – que fica na Asa Norte – startups, freelancers, empresários e empresas de portes pequenos e médios atuantes nos mais diversos segmentos, buscam networkcomo ferramenta de trabalho.

Quem entra num coworking logo percebe que não é apenas um local de trabalho, mas um estilo de vida. Flexibilidade, praticidade, colaboração, modernidade, leveza, inovação, tecnologia e criatividade são fatores essenciais nesses espaços compartilhados. E é exatamente isso, com alguns diferenciais e peculiaridades, que o COPA Network propões nas suas duas unidades, situadas em São Paulo e Brasília.Antes, o coworking era visto como mais uma tendência no Brasil. Porém, o Censo Coworking Brasil 2017 revelou que, em apenas cinco anos, estes espaços compartilhados de trabalho movimentaram 82 milhões de reais em 2016, e registraram crescimento acima de 100% no mesmo ano. "O COPA Network também tem como meta crescer dentro de cinco anos, e chegar a uma comunidade com mais de 30mil pessoas, ocupando 100 mil metros quadrados no total de suas unidades, que abrirá mais duas unidades ainda em 2018", revela Sendy Cristani, sócia e diretora de marketing e operações da empresa.Engana-se quem pensa que é somente um local para chegar e trabalhar. Há diversas vantagens. Uma delas é desenvolver a habilidade de lidar com os mais diferentes perfis de pessoas e profissionais, pois o convívio é diário. Outra é desenvolver o foco, afinal, ninguém vai para um coworking procrastinar, e isso acaba contagiando todos ao redor. Outro ganho são as conversas enriquecedoras e trocas de experiências, ainda mais porque quem trabalha nestes espaços compartilhados tem uma pegada criativa e arrojada. Há ainda outras vantagens, e cada pessoa vai descobrindo como está se beneficiando.