Evento aconteceu no atelier de Helena Caio

Helena Caio, empresária e diretora criativa da marca homônima, recebeu nesta segunda-feira (25), convidados no seu atelier, no bairro Cidade Jardim (São Paulo) para um almoço em comemoração ao aniversário de Andrea Funaro. O local já é conhecido por eventos impactantes, sempre para convidados especiais que buscam a exclusividade da coleção de peças em couro desenvolvidas pela estilista.



A coleção da grife Helena Caio traz como referência peças feitas a mão, sempre com um número limitado de itens que preservam a exclusividade da marca, aliadas à ousadas aplicações, bordados, mistura de materiais, formas, desenhos e texturas. A coleção Inverno 2018 foi inspirada na África, trazem os temas Jungle Leaves e África Print e podem ser adquiridas por meio de visita marcada no atelier da empresária ou pelo IG @helenacaiooficial.



A grife Helena Caio, lançada em 2017, traz modernidade ao universo da moda brasileira em peças básicas e outras mais ousadas, que vão desde vestidos tacheados, coletes alongados, calças pantacourt de cintura alta e coloridas jaquetas bombers com flores bordadas, que chegam ao encontro dos desejos de uma mulher arrojada e elegante.



"Nossa cliente quer ser diferente mas sempre com a pegada chic de se vestir. Nossas peças são versáteis, atemporais, pois o couro transita em diversos ambientes, e dependo dos acessórios a mesma peça assume diversos estilos".