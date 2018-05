Canivete é produzido com 24 cápsulas recicladas

Victorinox lança edição limitada do Pionner Nespresso Dharkan, que é o canivete de bolso é produzido com cápsulas recicladas de Nespresso

Seguindo a tendência Upcycling, processo que transforma materiais descartáveis em produtos de melhor qualidade e valor ambiental, a Victorinox e a Nespresso lançam o novo canivete de bolso Pioneer Nespresso Dharkan, feito com 24 cápsulas recicladas de Nespresso. Na cor azul-escuro, a edição limitada será lançada em comemoração ao "Dia Internacional da Reciclagem".



A sustentabilidade é fundamental na cultura corporativa da Victorinox e da Nespresso. Para a produção das talas de óxido de alumínio do canivete são utilizadas 24 cápsulas, que depois de derretidas e fundidas tornam-se extremamente resistentes. Foram realizados diversos testes no laboratório de desenvolvimento da Victorinox para garantir que as talas fossem duráveis e que atendessem a todos os padrões de qualidade e requisitos de design da marca.



A notável coloração azul-escuro deste canivete não é o único detalhe que chama a atenção do Pioneer Nespresso Dharkan. As sete práticas ferramentas também aumentam sua popularidade. O canivete vem equipado com 01 lâmina grande, 01 alargador / perfurador, 01 abridor de latas, 01 chave de fenda 3 mm, 01 abridor de garrafas, 01 desencapador de fios e 01 chave de fenda de 7,5 mm. Ecologicamente correta, a Victorinox também produziu uma embalagem especial para o Pioneer Nespresso Dharkan, feita com papel certificado pela FSC (Forest Stewardship Council).



Este é o terceiro ano de parceria entre Victorinox e Nespresso. Em 2016, o canivete Arpeggio Pioneer Nespresso foi apresentado na cor violeta. Já na segunda edição, o canivete Pioneer Nespresso Livanto era da cor marrom. O Pioneer Nespresso Dharkan, edição 2018 estará disponível exclusivamente nas lojas físicas Victorinox e na loja online da Victorinox por R$269,00.