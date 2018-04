Lanche especialmente criado para cachorros

Eu sempre recebo convites para conhecer novidades. Agora, é a primeira vez que meus pets recebem um convite: para degustar o Burger 4 Pet.



Eu explico, o Blood Hell Burger, no Itaim, lança neste sábado (21 de abril) o Burger 4 Pet, que é um lanche especialmente criado para cachorros feito com tapioca – que substitui o pão -, uma fatia de ricota – que o deixa mais suculento -, cenoura e acém (carne sem gordura), com supervisão da nutricionista Paloma Dalloz, que há 10 anos atua na reabilitação alimentar de cães e gatos.



E em primeira mão, fomos os 4 (Ayumi, Amora, Bobe e a mamis) fazer uma degustação, que é para a família toda. A casa é famosa por seus hambúrgueres suculentos, batatas belgas e catchups de diferentes lugares, sempre foi um espaço para receber a família inteira, incluindo os pets, mas foi a paixão por animais do sócio Maurício Toporcov que o fez ir além e criar o menu Pet.



Segundo a Paloma, "clinicamente, observo que animais que se alimentam de dieta caseira têm mais disposição e resistência imunológica. É possível formular dietas caseiras para cães e gatos com insuficiência renal ou urolitíases (cálculos urinários), diabéticos, obesos, cardiopatas, portadores de neoplasias e também formular dietas funcionais (quando usamos propriedades dos alimentos para melhorar a saúde do animal). Mas, para isto, é necessário balancear a dieta". E foi justamente assim que chegou à fórmula exata do Burger 4 Pet.



"A minha inspiração para criar o "Burger 4 Pet" veio da minha Chihuahua Guadalupe, que chamamos carinhosamente de Lupe. Queria uma opção para que nós pudéssemos aproveitar uma refeição juntos", conta Maurício.



O Burger 4 Pet estará disponível em duas versões: 25g para cães pequenos (R$ 10,00) e 50g para os cachorros maiores (R$15,00).



Endereço: Rua Iaiá, 31 A, Itaim Bibi, Itaim Bibi, São Paulo – SP