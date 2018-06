Andressa Salomone lança sua 1ª coleção-cápsula de moda inclusiva

A estilista apresenta La Dolce Belle, no próximo dia 6, no Vilaggio JK

A estilista Andressa Salomone, que lançou sua grife homônima em 2016, sempre foi engajada em causas sociais. Por muitos anos, fez parte do time de apoio da ONG ITACI e do Projeto Ajude. Desde seu primeiro desfile, aspirava fazer moda com propósito, algo que realmente provocasse transformação na vida das pessoas.



Até que, neste ano, nasceu a ideia de sua primeira coleção-cápsula de moda inclusiva, a La Dolce Belle. Inspirada em sua amiga de infância Izabelle Marques, que nasceu com uma má formação na coluna vertebral, La Dolce Belle traz uma mistura da primeira coleção da marca, La Dolce Vita, baseada na cultura e costumes da própria Andresa com as raízes e história de vida de sua amiga.



Belle sempre teve paixão por moda, e ao provar as roupas da Andressa Salomone se encantou tanto pelo design quanto pelo fato de ser a primeira marca em que ela não precisou fazer adaptações. "Quando experimentei as peças by Andressa Salomone me encontrei, me vi completa e me senti bonita, e isso não tem preço", diz Izabelle, que é cliente desde o lançamento da grife.



Este relato foi o maior incentivo para Andressa desenvolver a coleção-cápsula de moda inclusiva, que foi criada para facilitar o dia-a-dia de pessoas com deficiência, possibilitando mais autonomia ao se vestir e proporcionando maior autoestima ao oferecer peças que estão dentro das principais tendências de moda. "Ao criar a La Dolce Belle, realizo o meu sonho de auxiliar todos que tenham algum tipo de deficiência a se sentirem cada vez mais autossuficientes e confiantes", completa Andressa.