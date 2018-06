Andressa Salomone lança apenas 70 peças do moletom em prol da Arcah

27.06.2018 20:51

A primeira edição da peça desejo, que custa apenas R$ 199, já está quase esgotada

Em ritmo de pré lançamento do moletom da Arcah by Andressa Salomone, com a frase "I Believe In good People", a primeira edição com apenas 70 unidades já está quase esgotada.



A peça desejo, que custa apenas R$ 199, terá renda revertida para a ONG Arcah (Associação de Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade), que acolhe a população de rua de forma inovadora e inspiradora.



O evento de lançamento acontece dia 29 de maio, na Maison Jacques Janine da rua Colômbia, nos Jardins, promovido por Alessandra Cozzi, embaixadora da ONG e também da nova unidade da tradicional rede de salões.



Ao lado das outras embaixadoras da Arcah, Pietra Bertolazzi, Stella Jacintho e Vivi Orth, a nova campanha da ONG está arrecadando moletons e kits higiene. Alê explica que "estima-se que mais de 20mil pessoas vivem em situação de rua só em São Paulo e é nessa época do ano que muitas até morrem ao relento de frio".