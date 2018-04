Água tônica à base de quinino natural da Amazônia chega ao mercado

Mal foi lançada e já tem plano de expansão para até o fim do ano ser exportada para Portugal, Inglaterra e Espanha

Riverside Original Tonic Water é o primeiro Premium Mixer Brasileiro, que chega chegando este mês em restaurantes e bares de São Paulo. Mal foi lançada e já tem plano de expansão para até o fim do ano ser exportada para Portugal, Inglaterra e Espanha.



O Factório, na r. Amauri, será o palco da estreia oficial da bebida no dia 26 de abril. Entretanto, recebi em primeira mão aqui em casa a água tônica premium produzida com quinino natural da Amazônia e laranja californiana, com alta carbonatação e baixa caloria.



Sim… tem apenas 24 calorias em 100ml, sendo a menos calórica do mercado atualmente. Claro, que já preparei um belo Gin Tonic!



Aprendi em uma degustação de gins, que fiz em Cape Town (África do Sul), que uma bebida premium exige uma tônica premium, pois é mais delicada, quase nada adocicada, perlage de pequenas bolhas para ter uma textura suave, desta forma destaca seus ingredientes, bem como enaltece o gin. Fiquei feliz com a novidade. Aprovada!





Principais ingredientes



São quatro os principais ingredientes que formam a água tônica. O primeiro deles é a água, que provém de nascentes puras e cristalinas brasileiras. Diretamente da Amazônia, o quinino é uma substância natural retirada da casca de uma planta medicinal conhecida como Cinchona Calisaya. É, também, o ingrediente responsável pelo amargor da água tônica.



O óleo retirado da casca da laranja é mais um ingrediente essencial para compor o sabor característico da bebida. Além da gastronomia, a laranja amarga também aparece na medicina, com inúmeros benefícios para a saúde. Por fim, seu adocicado vem do açúcar mascavo, proveniente de cana-de-açúcar da Mata Atlântica.



A Riverside foi criada pelos mesmos sócios da Single Brands – responsáveis por fundar importantes marcas como Cerveja Proibida, Santa Dose, Carvalheira e mais recentemente a Santropa Rosé Spirit.



Após pesquisas durante mais de um ano ao redor do mundo nos sabores de ervas, botânicos e frutas naturais, a bebida traz uma receita de personalidade com um blend de elementos que resulta em uma sabor refrescante e marcante, perfeito para se misturar com os destilados que irão enaltecer seus sabores e aromas naturais ou se beber pura – bem gelada.



"O Brasil é um local multicultural que abre um leque de botânicos e frutas surpreendentes que muitas vezes é raro e difícil de ser encontrado em outros locais do mundo. Fomos em busca deles para lançar o nosso mixer nacional de padrão internacional. Queremos entregar o que há de melhor do nosso país, unindo também com ingredientes de outros locais do mundo, aliado às técnicas antigas de infusão com a tecnologia de ponta", diz Lucas Albuquerque.



