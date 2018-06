9 kimonos para usar, da festa ao street style

Peça histórica virou o hit fashion de 2018

Com origem no século 16, os kimonos (ou quimonos) apareceram nas passarelas de grifes como Gucci, Etro, Alice + Olivia e Dries Van Noten, e por aqui no Brasil, a aposta está em alta.





Adriana Barra: edição limitada



A coleção cápsula com apenas 40 peças com estampas exclusivas em tecidos vintage foram feitos a mão pela estilista. "Como uma Gueixa" é no nome da campanha, inspirada na figura da gueixa que enaltece o amor próprio, pois estão sempre impecáveis e produzidas, arrumadas e bem vestidas. A peça da deixa revela seu status social, profissional, bem como identifica seu grau de experiência nas artes, dança e cultura.





Bijin-ga, de Daianne Bohn Couture



A ideia originou-se no conceito por trás do estilo de gravura nipônica bijin-ga, que significa literalmente desenho de mulher bela. Dentro deste espírito vintage, a estilista escolheu trajes de época autênticos que transmitem luxo, arte e exclusividade. Assim cada peça é única, uma relíquia que carrega em si marcas de um tempo de busca por leveza, graça e força. De seda pura, alguns kimonos apresentam bordados em fios de ouro. Outros optam pela elegância e maleabilidade de suas tramas. Versáteis, eles podem compor visuais que vão desde vestidos de festas, roupas casuais, lingeries até saídas de banho.



Mos Beachwear: Coleção Marrocos



Inspirada no país soberano localizado na região do Magrebe, no norte da África, conhecido por ser um reino ensolarado e que surpreende pelos seus costumes, religiosidade e principalmente por suas cores naturalmente exuberantes, responsáveis pela criação da cartela da coleção de inverno 18.



A cidade de Meknés é representada nas estampas pela cor verde, que aparece em dois tons diferentes, o verde escuro e o verde água. Já, Fez pela cor amarela.



Curiosidade



Kimono em japonês significa "coisa de vestir". O atual significado teve origem no século 16, quando navegantes ocidentais chegaram ao arquipélago e por meio de mimicas perguntavam como se chamava a roupa de seda que vestiam, e os japoneses respondiam: "roupa", ou, "coisa de vestir". Por isso, a palavra kimono se tornou uma versão moderna do nome do traje tradicional japonês.



No Japão, a peça principal que nós chamamos de kimono é chamada de kosode, que divide-se em duas grandes categorias: wafuku (vestimenta japonesa ou de estilo japonês) e yofuku (vestimenta ocidental ou de estilo ocidental).