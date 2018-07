3 peças de couro e 9 looks: saiba como!

Como 3 peças de couro viram 9 diferentes looks para arrasar?

A mulher atual ama ser diferente mas sempre com a pegada chic de se vestir. E, as roupas de couro permitem essa versatilidade, e em muitas vezes são atemporais, por isso transitam em diversos ambientes, e dependo dos acessórios a mesma peça assume diversos estilos em um único dia.



A calça reta de couro cor chilli pepper ganhou versão dia, noite e casual.



Dia: A Camisa fluida em estampas vibrantes de Roberto Cavalli com a calça de couro transitam bem do escritório para um almoço com as amigas.



Camisa Roberto Cavalli - Bela Cintra, 2218 - Consolação, São Paulo - SP,01415-002, 11 3088-7657



Sapato Fendi - Shopping Cidade Jardim, Av. Magalhães de Castro, 12000 - Shop 23 A - Cidade Jardim, São Paulo - SP, 05502-001, 11 4873-5592



Calça reta de couro cor chilli pepper Helena Caio, @helenacaiooficial,

11 97477-2727



Noite: Total look em couro vermelho a noite é uma aposta certeira, não tem como errar!



Top babado cor rancing red e Calça reta de couro cor chilli pepper -

Helena Caio, @helenacaiooficial, 11 97477-2727



Sapato Fendi - Shopping Cidade Jardim, Av. Magalhães de Castro, 12000 - Shop 23 A - Cidade Jardim, São Paulo - SP, 05502-001, 11 4873-5592



Bolsa Dior - Shopping Cidade Jardim - Piso Térreo Av. Magalhães de Castro, 12000 - Jardim Pan - Jardim Panorama, São Paulo - SP, 05502-001,

11 3750-4400



Joias em rodio negro, com rubilita e brilhantes AF GIOA, @afgioia,

11 999262657



Casual: Calça de couro, blusinha, jaqueta jeans e um tênis, quem nunca? Essa é a combinação que sempre dá certo.



Calça reta de couro cor chilli pepper - Helena Caio, @helenacaiooficial, 11 97477-2727



Joias em rodio negro, com rubilita e brilhantes - AF GIOA, @afgioia, 11 999262657



Jaqueta Jeans Replay (Acervo)



Body em veludo Victoria Secret (Acervo)



Tenis Vans (Acervo)



Que a jaqueta de couro é uma peça must have no guarda roupas é inquestionável! Looks descolados, balada e glam rock ficam muito bem com o coringa, que debutou na moda no uniforme dos aviadores e militares, na época da Primeira Guerra Mundial.



Descolado: A jaqueta de couro imprime muita atitude, com a camisetinha branca e o jeans rasgado deixa o look bem rebelde e descolado.



Jaqueta rebites - Helena Caio, @helenacaiooficial, 11 97477-2727



Regata Branca Pink (Acervo)



Calça jeans Zara (Acervo)



Joias em rodio negro, com rubilita e brilhantes - AF GIOA, @afgioia, 11 999262657



Tenis Vans (Acervo)



Balada: A mistura do shorts e da jaqueta em couro com uma camisa leve deixa o look bem moderno para curtir a noite.



Jaqueta rebites e shorts em couro - Helena Caio, @helenacaiooficial,

11 97477-2727



Camisa de jérsei - Roberto Cavalli, Bela Cintra, 2218 - Consolação, São Paulo - SP, 01415-002, 11 3088-7657



Joias em rodio negro, com rubilita e brilhantes - AF GIOA, @afgioia, 11 999262657



Bota Cesare Paciotti (Acervo)



Cluth Chanel (Acervo)



Glam Rock: Sensual e chic, a mistura da jaqueta com o vestido é perfeita para um jantar romântico. Um truque para estar sempre elegante é deixar a jaqueta sobre os ombros.



Jaqueta rebites - Helena Caio, @helenacaiooficial, 11 97477-2727



Vestido - Roberto Cavalli, Bela Cintra, 2218 - Consolação, São Paulo - SP, 01415-002, 11 3088-7657



Joias em rodio negro, com rubilita e brilhantes - AF GIOA, @afgioia, 11 999262657



Peep toe Chanel (Acervo)



Basiquinho preto! Que de básico não tem nada! Essa é uma das peças mais versáteis do closet e não pode faltar de forma alguma, pois assume diversas possibilidades e transita muito bem em muitos ambientes. Também é a salvação para quando se esta atrasada.



Versátil: Do trabalho ao happy hour. A soma das peças vestido + alpargatas + bolsa é perfeita para quem tem um dia longo.



Vestido Tulipa em chamois - Helena Caio, @helenacaiooficial, 11 97477-2727



Joias em rodio negro, com rubilita e brilhantes - AF GIOA, @afgioia, 11 999262657



Alpargatas Valentino (Acervo)



Bolsa - Roberto Cavalli, Bela Cintra, 2218 - Consolação, São Paulo - SP,01415-002, 11 3088-7657



Noite Total Glam: Um casaco de pele é glamour puro! Com um pretinho básico embaixo não precisa de mais nada! É sucesso na certa.



Vestido Tulipa em chamois - Helena Caio, @helenacaiooficial,

11 97477-2727



Cinto Macrame - Helena Caio, @helenacaiooficial, 11 97477-2727



Joias em rodio negro, com rubilita e brilhantes - AF GIOA, @afgioia, 11 999262657



Sapato Aldo (Acervo)



Casaco de pele - Roberto Cavalli, Bela Cintra, 2218 - Consolação, São Paulo - SP, 01415-002, 11 3088-7657



Folk: Botas pesadas, muita camurça e tons de verde musgo fazem parte do estilo. A tradução de folk significa é povos, o que no mundo fashion traduz uma mistura de estilos ligados a aspectos culturais das tribos indígenas, hippies e ciganas.



Vestido Tulipa em chamois e Jaqueta de couro - Helena Caio, @helenacaiooficial, 11 97477-2727



Anel BZero Bulgari ouro amarelo e branco (Acervo)



Joias em rodio negro, com rubilita e brilhantes - AF GIOA, @afgioia, 11 999262657



Bota Cesare Paciotti (Acervo)