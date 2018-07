Diretora Criativa da marca de couro, Helena Caio, tem uma agenda de eventos assinados por Andre Funaro em Miami. A maratona começou na edição internacional do projeto arch+art+design+cult+life, ao lado da marca italiana Missoni e segue até dia 21 de julho, com passagens no Studio D, Spa Home Life e Blueberry Boutique.



Beneficente



O hotel Unique, em São Paulo, é palco para o leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr, que acontece 19 de julho, às 20h. Como anfitrião do evento, o jogador de futebol será acompanhado pela namorada, Bruna Marquezine. A festa contará com cerca de 700 convidados.



Extra



De 2 a 5 de agosto tem a quarta edição do Super Racing Club, que conta com mais um evento extra no Autódromo de Interlagos, devido a grande demanda. Das 9h as 17h os sócios e convidados poderão acelerar as categorias GT Series, Trofeo Maserati, Stock Car e Spyder.

De 19 a 21 tem Special Sale Brands com desconto de até 80%off na Thelure Oscar Freire, com palestra sobre compra consciente com a coaching Laila Coelho, na quinta feira, e consultoria de imagem no sábado com Cabidaria