Hotel Savoy em Florença reabre após renovação com Emilio Pucci

Rocco Forte Hotels comemora o "renascimento" do Hotel Savoy com a inauguração do seu maravilhosamente remodelado hotel florentino, localizado no coração da cidade, na imponente Piazza della Repubblica. Depois de seis meses de uma extensiva reforma, o prestigiado hotel, construído há 125 anos em 1893, reabre oficialmente suas portas.Diretora de Design, Olga Polizzi aperfeiçoou a elegância atemporal do Hotel Savoy, usando temas contemporâneos, elementos da Renaissance, moda florentina e os melhores artesãos de Florença. Por isso, não é uma surpresa que a casa de moda florentina de renome mundial, Emilio Pucci, tenha colaborado no projeto, trazendo a própria essência do design italiano para o hotel. Laudomia Pucci, Diretora de Imagem da Pucci, juntou-se à Olga Polizzi para criar um ambiente único.A colaboração começa com Emilio Pucci produzindo um lenço de seda exclusivo com as imagens do Hotel Savoy e da Piazza della Repubblica, a histórica praça onde o hotel é localizado O lenço de seda, vem em duas variedades de cores; rosa brilhante e azul turquesa, e são envoltos em tampos de mesa de vidro, tornando-se o elemento decorativo chave do restaurante do terraço. Os hóspedes podem comprar o seu próprio lenço e levar um pedaço da Emilio Pucci e do Hotel Savoy para sua casa. O lenço estará à venda no hotel por € 300.A entrada e o lobby do hotel foram reintegrados a sua grandeza original e apresentam uma paleta branca pontuada de acentos da Pucci e elementos coloridos de arte e design, incluindo pinturas de Luca Pignatelli, todos acrescentando uma sensação de glamour. Com um teto de cinco metros de altura com acabamento de sanca e o lobby conta com duas novas grandes mesas de recepção que incorporam características neoclássicas como putti e cariátides nas quatro quinas, representando as quatro estações e a "Flor de Lis", o emblema da cidade.O toque Pucci continua por todo o lobby, onde uma estampa de preto e fúcsia foi usada nas almofadas que decoram os suntuosos sofás, enquanto duas poltronas passaram pelo tratamento Pucci e apresentam uma estampa de flores de veludo que mescla motivos renascentistas com espírito pop art. O visual moderno e sofisticado do lobby do hotel é complementado por um tapete tufado à mão com a icônica estampa "Lamborghini" dos Emilio Pucci Archives em nuances de rosas, cinza, branco e preto.Além dos espaços públicos, Olga Polizzi também criou um visual completamente novo para os quartos e suites. Ao reduzir o número de quartos e suítes de 102 para 80, muitos deles foram completamente reestruturados e aumentaram de tamanho para oferecer aos hóspedes uma experiência mais luxuosa e espaçosa: as Suites Júnior, as Grand View Suites e a nova e impressionante Suite Presidencial Duomo que ocupa sua própria ala (de 177 m2) com vistas esplêndidas da deslumbrante Cúpula de Brunelleschi. Além disso, no 5º andar, encontra-se a suíte única de dois andares com uma vista panorâmica dos telhados de Florença.Cada um dos quartos e suítes foi concebido para dar uma sensação de calma e tranquilidade e os tons tranquilos combinados com os tecidos luxuosos criam uma sensação predominantemente italiana, refletindo a essência da marca Rocco Forte.Mesas, cadeiras e espelhos personalizados projetados por Il Bronzetto combinam com materiais da C & C Milano para a dar ao Hotel Savoy um sabor exclusivamente italiano.Olga Polizzi diz: "É maravilhoso ver quantos artesãos ainda trabalham e criam suas obras-primas no centro de Florença. Comissionamos muitos artesãos locais da cidade, uma experiência encantadora que espero que o hotel se sinta verdadeiramente florentino."Laudomia Pucci diz: "Foi maravilhoso colaborar com a Olga para conceber este projeto único com o Hotel Savoy. Pela primeira vez na história de Emilio Pucci no sector de hospitalidade, traduzimos a criatividade que esta cidade inspira e unimos a elegância do Hotel Savoy com a vibração e a sofisticação dos códigos Pucci e da própria cidade de Florença , acrescentando toques Pucci no lobby e restaurante do hotel.O Hotel Savoy começará um novo capítulo da sua história como uma expressão renovada da hospitalidade de luxo. A jóia florentina da Rocco Forte Hotels se reposiciona como um ícone da cidade para o viajante de luxo moderno em Florença, um destino cosmopolita com uma vibrante e contemporânea cultura e o berço da moda italiana.