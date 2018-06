Feijoada, caipirinha, caldinho, mandioca frita, couve refogada é a proposta do buffet do restaurante Bonjardim, localizado dentro do Hotel Comfort Suites. Ainda dá para dar ume esticadinha no bar do hotel Radisson, que fica localizado no mesmo complexo de hotéis, para uns drinks.

al. Rio Negro, 1030, Alphaville, Barueri - 11 4195-3589







Nos dias de jogos do Brasil e/ou da França, no almoço e jantar, o Félix Bistrot presenteará os comensais que pedirem o menu especialidade e/ou o menu confiance com uma taça de espumante francês.

Entre as opções do menu (composto por entrada, prato principal e sobremesa) (R$138), opções como Petit Camembert Morno sobre Abacaxi Grelhado e Mix de Folhas ao Vinagrete de Frutas, File ao Molho Poivre com Batata Duchesse e sobremesa à escolha (exceto a Farandole).

O Menu Confiance (R$260) é servido somente nos almoços de quinta-feira à domingo. É um menu composto por 10 cursos, 7 pratos e 3 sobremesas.

r. José Felix de Oliveira, 555, Granja Viana - 11 4702-3555 / 4612-2339







O restaurante ítalo-peruano Gavioto transmite os jogos do Brasil em seu ambiente a céu aberto. Para aqueles que buscam ter momentos gastronômicos ao ar livre e vivenciar culinária fresh food, a casa apresenta programação no dia 27. Em todos os dias, estará disponível seu petisco exclusivo, a Pastela de Cerveja em Saint Peter com Maionese Apimentada, que leva Saint Peter cortado em tirinhas, cerveja lager, sal de ervas, pimenta do reino, alho em purê e suco de limão, pelo valor de R$58 para até duas pessoas. Para o dia 22 de junho, quando o jogo será pela manhã, a partir das 9h, servirá brunch especial até às 11h.

A entrada fica vinculada ao espaço onde fica o restaurante, dentro do complexo Lar Mar – com ingresso vendido antecipadamente por R$80 -, que contempla no dia 27 de junho, a partir das 15h, a transmissão dos jogos, open de Budweiser, e ainda o som do selo Gop Tun, coletivo de DJs e um dos principais da cena eletrônica paulistana.

r. João Moura, 613 – Pinheiros, São Paulo - 11 99414-5020







O recém-inaugurado Coronel's Grill & Bar – mix de steakhouse e bar do cantor Gusttavo Lima e da dupla César Menotti & Fabiano – transmite nos painéis de LED e TV’s os jogos do Brasil no dia 27 de junho. A cada gol do Brasil haverá ativações de shots, além de premiações para quem acertar os placares dos jogos – com drinks, jantares e combos. Desde às 12h será possível degustar o menu – com assinatura de Paula Labaki – para o almoço, com diversos cortes premium de carnes e pratos diversos, e após as competições, o bar temático apresenta sertanejo ao vivo e DJ da casa. A entrada custa R$80 (feminino) e R$120 (masculino), ambos revertidos em consumação. Todas as reservas poderão ser feitas mediante pagamento antecipado. Nos demais dias de jogos de outros países, a transmissão terá início a partir das 12h, mas a casa terá funcionamento normal.

av. Brigadeiro Faria Lima, 3167, Itaim, São Paulo - 11 2738-7510







Em um ambiente moderno na Vila Mariana, que mistura containers, guarda-sóis e decoração com ares industriais, será possível assistir a transmissão dos jogos do Brasil no dia 27, a partir das 15h, na hamburgueria Luz, Câmera, Burger! Com ambientação de sala de cinema, os clientes poderão desfrutar dos hambúrguer da casa, como o Samba Burger, criado especialmente para a ocasião, que leva hambúrguer, queijo minas padrão, carne seca puxado na cachaça e crispy de couve (R$31 – 100g ou R$36 – 160g); ou o Peraltex, com pão australiano, hambúrguer, cheddar, cebola caramelizada no shoyu e crispy de bacon (R$27 – 100g ou R$32 – 160g), acompanhados pela extensa carta de cervejas da casa, enquanto torcem pelo Hexa. A casa também irá transmitir os demais jogos que acontecerem no período de funcionamento, de terça a domingo, a partir das 12h.

r. Caravelas, 339, Vila Mariana, São Paulo - 11 3564-5410







O hotel Grand Hyatt São Paulo criou uma promoção especial para o dia 27 de junho, os clientes que se hospedarem no hotel ganharão 10% de desconto a cada gol marcado pela Seleção Brasileira. A estadia no valor de R$438 inclui hospedagem para duas pessoas e café da manhã no restaurante. Além disso, os hóspedes poderão escolher entre duas caipirinhas ou quatro chopes. A oferta de também dá direito a 20% de desconto em todo o menu de alimentos e bebidas para hóspedes e passantes (uma hora antes, durante e uma hora depois dos jogos do Brasil) e estacionamento para um veículo.

Confira o regulamento completo do Pacote Cada Gol Vale 10 no site do Grand Hyatt São Paulo, ou no telefone: 11 0800 880 1234







O El Tranvía Itaim criou lounges exclusivos para grupos de 8 até 14 torcedores com TVs de 65 polegadas Semp Toshiba para que todos possam assistir as partidas com conforto e privacidade na casa que é conhecida como templo das melhores pratos da gastronomia uruguaia.

E para tornar o momento entre amigos ainda mais gostoso, o cardápio com os melhores cortes de carne uruguaios feitos na parrilla e opções de aves, peixes e carne suína, além de bebidas e cervejas premium, estará à disposição no serviço à la carte. As opções de petiscos como as entradas e "papas" (batatas) em diversas formas e preparos também prometem fazer a alegria de todos.

r. Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 1372 – Itaim Bibi, São Paulo - 11 2361-3588





Super Racing Club tem segunda edição aberta para sócios e convidados em 6 de julho, no Autódromo de Interlagos, e fará a transmissão do jogo Brasil às 15h, que será a primeira vez que acontece a sinergia entre a Copa e um evento de Pilotagem em Interlagos, no lounge VIP, que conta com estrutura com telão. Além disso, todos os dias até as 17h conta com café da manhã, almoço, café da tarde Premium, simulador de corridas, acesso aos boxes, durante o dia bikefoods exclusivas para convidados – tudo ao som de DJs exclusivos para que cada sócio ou convidado possa aproveitar ao máximo a experiência.

superracingclub.com ou contato@superracingclub.com







O Fortunato Bar preparou pacotes para torcer na companhia dos amigos. No primeiro pacote é incluso opções para petiscar: coxinhas, pastéis (queijo, carne e palmito), porção mineira (calabresa, mandioca e polenta), batata frita canoa, buffalo wings, frango crocante e provolone à milanesa. E para beber: água com e sem gás, refrigerantes, chope claro Brahma, caipirinhas, gin & tonic Tangerine, Classic e Peach Tea.

Para o período de 4 horas, o pacote sai R$ 120,00 (por pessoa) e para 6 horas, R$ 170,00 (por pessoa) + 10%. É importante destacar que os pacotes são válidos para um grupo de, no mínimo, oito pessoas.

r. Joaquim Távora, 1356, Vila Mariana, São Paulo - 11 4680-2966







O Olívio Bar terá especiais pacotes para quem quer assistir aos jogos da seleção no local. Um dos pacotes inclui comidinhas como pasteis, cubinhos de arroz, linguiça aperitivo, tiras de frango crocante, calabresa acebolada, coxinha gourmet e canapés de carpaccio. Nas bebidas não alcoólicas, estão inclusos água com ou sem gás, refrigerantes, sucos de laranja e melância; e os que preferem os alcoolicos há dois tipos de chope Brahma ou Heineken ou os drinques feitos com gin como o Classic; Tangerine; Rose Water and Berry; Strawberry, Pepper and Mint; Apple; Peach Tea; Barman Special e Olívio. Para sobremesa: o tradicional churros. No pacote de 4 horas, o valor sai R$ 160/ pessoa e para 7 horas, R$ 200/ pessoa.

r. Delfina, 196 – Vila Madalena, São Paulo - 11 4680-2967







Os amantes de futebol podem curtir na cervejaria Vórtex Brewhouse um pacote especial para grupos. No primeiro jogo do Brasil, dia 17/06 que promete animar a torcida, o pacote inclui petiscos como chips de raízes e fritas da casa, além das cervejas artesanais feitas na casa e as caipirinhas por R$ 150/homens e 120/mulheres, no período das 14h às 18h.

r. Alexandre Dumas, 1129, Chácara Santo Antônio, São Paulo - 11 5184-0526







A cervejaria Dogma irá realizar uma promoção no sábado e domingo. Os clientes terão 20% de desconto no litro para encher seu growler. Entre as opções de cervejas disponíveis está a Touro Sentado, uma América Ipa de cor alaranjada, corpo médio e muito aroma de lúpulos americano (R$15, 180ml).

Para acompanhar, terá um food-truck do Bao Hut, que vende "gua bao". São três opções de sabores do pão de origem chinesa, incluindo uma versão vegetariana que leva berinjela empanada com panko, molho tonkatsu caseiro, picles e salada de repolho. Cada gua bao custa R$20.

r. Fortunato, 236, Santa Cecília, São Paulo







O Méz vai passar todos os jogos (com exceção dos transmitidos aos domingos) – a casa abrirá direto das 9h à 1h. Especialmente para a ocasião, o chef Francisco Pinheiro criou duas tábuas com itens próprios para os diferentes momentos do dia, R$79 cada. Ainda, todos que forem no dia 27/6, ganharão um Moscow Mule.

Tábua World Cup – 9h às 12h: Cesta de pães de queijo; Tábua de embutidos; Salame com erva doce, linguiças defumadas e presunto parma; Cesta de Pa?s (grissinis , focaccia e pao italiano); Ovos Benedict; Manteiga de urucum e cream cheese; Mini burrata ao pesto; Lascas de queijo Brie e queijo gorgonzola; Mini sanduíche de queijo emental quente, zucchini e tomate confit; Iogurte natural com salada de frutas e granola.

Tábua World Cup – 15h às 19h: Tábua de embutidos; Salame com erva doce, linguiças defumadas e presunto parma; Cesta de pães (grissinis, focaccia e pao italiano); Homus de beterraba , húmus de grão de bico; Mini burrata ao pesto , azeitona preta chilena; Lascas de queijo Brie e queijo gorgonzola; Tomate confitado em azeite e antepasto de beringela; Canapés de pão miga com salmon curado e sour cream; Polenta frita

r. Dr. Mario Ferraz, 561, Itaim, São Paulo - 11 2538-8196







Especializado no autêntico Galeto al Primo Canto – tradição forte no Sul do país – a Casa Di Paolo vai passar todos os jogos e ainda criou dois combos especiais, com consumo à vontade pelo período de 3 horas:

Combo 1 -Sopa de capelletti com pão colonial, saladas, o famoso galeto al primo canto (carro-chefe do estabelecimento), polenta frita e na chapa, queijo à dorê e massa com molho às escolha + Chope Paulistânia + Caipirinha de Cachaça R$140

Combo 2 -Sopa de capelletti com pão colonial, saladas, o famoso galeto al primo canto (carro-chefe do estabelecimento), polenta frita e na chapa, queijo à dorê e massa com molho às escolha + Vinho Carmen Premier Carmenere 2014 (1 garrafa por pessoa) R$185

av. dos Bandeirantes, 1663, Vila Olímpia, São Paulo - 11 2478-0990







O espaço gastronômico Da Vittoria Artesanal preparou diversas ações especiais. Com televisões bem acessíveis, na parte interna e externa, a casa oferecerá durante o jogo chopp em dobro de lager, pratos típicos da Suíça e um bolão: quem acertar exatamente o placar do jogo ganhará um chope de 450ml e uma porção de torresmo, mediante reserva.

r. Dr. Cândido Mota Filho, 660, Vila de São Francisco, São Paulo - 11 3718-0420 ? ?







Copa Soul Botequim 2018 tem rodada de chope grátis a cada gol do Brasil, e mais um chope lager da Burgman grátis a cada gol da seleção. O cliente poderá, ainda, acompanhar aos jogos do maior campeonato de futebol do mundo em um telão imenso, degustando as melhores cervejas artesanais do país e petiscos de dar água na boca – opções que irão variar de jogo para jogo, passando por burguers incríveis e churrascos com cortes nobres da Beef Passion.

A ação é válida apenas para quem já estiver bebendo os chopes da Burgman no dia do jogo – sendo a quantidade mínima válida para a participação a de um pint pago.

av. Padre Antônio José dos Santos, 812, Brooklin, São Paulo - 11 3297-0006







O The Sailor Pub, no dia 27 de junho, tem as bandas Overman e Industria Brasileira se revezam enquanto rola um open Budweiser com salgados, até às 18h. Custa R$ 69,90 homem e R$ 49,90 mulher na porta.

av. Brig. Faria Lima, 2776 – Jardim Paulistano - 11 3044-4032

A rede especializada na típica parrilla argentina, o, vai passar os jogos em telões e televisões espalhadas por todas as suas unidades.No cardápio, diversas opções de petiscos para compartilhar como Chorizo Parrillero R$42, Matambrito (Capa de Costela) R$45 e Mini Empanadas 348 R$44, além de cortes especiais e acompanhamentos. Para beber, a dica são as Jarras de Sangria e Clericot, além da cerveja Norteña.r. Com. Miguel Calfat, 348, Vila Olímpia, São Paulo - 11 3849-0348