10 dicas para quem deixou o Dia dos Namorados para última hora

Para uma experiência ainda mais completa, o Palácio Tangará conta também com o renomado Spa by Sisley com tratamentos que unem o bem-estar e saúde, além de suas dependências como duas piscinas, sendo uma indoor, jacuzzi, fitness center, e jardins com espaços amplos e vistas verdejantes.



Todos os hambúrgueres do Jazz Burger virão acompanhados de uma mensagem de amor cheia de criatividade. Além disso, o Chef André Berti criou um drink Afrodite especialmente para os casais apaixonados que publicarem uma declaração de amor nas redes sociais usando a #AmorNoJazz e mostrar a publicação no caixa do restaurante.



Menus especiais



Os italianos Tre Bicchieri e Tre JK tem opções de pratos que podem ser escolhidos tanto à la carte ou como menu fechado, este com couvert, entrada, primeiro e segundo prato e sobremesa, tornando as casas uma ótima opção para comemorar a data.



Como entrada, a sugestão é o Sfoglia di tonno con creme de burrata (R$ 57), saborosas fatias de atum fresco acompanhado com creme de burrata. O Agnolotti nero di seppia com San Marzano e peperoncino (R$ 73), massa fresca com tinta de lula recheada com linguado fresco ao molho de tomate San Marzano levemente picante, e o Cicale alla griglia con salsa (R$ 155), cavaquinha grelhada com batatas, aspargos e palmito pupunha fresco, com molho bisque e azeite extravirgem, são as sugestões de pratos principais para a noite. Para encerrar, o Mille foglie de pistacho (R$ 28), massa mil folhas com creme de pistache, é a sobremesa indicada para adocicar na medida o paladar do casal. Recomenda-se fazer reserva.



O menu da noite no Le Fish – restaurante especializado em pratos à base de peixe e frutos do mar, localizado nos Jardins – contempla uma entrada, um prato principal e a sobremesa pelo valor de R$95. No cardápio, duas opções de entrada: a Salada de Lula, servida com mix de folhas, tomate cereja e emulsão de mostarda, e Steak Tartar, acompanhado de torradas. Como prato principal, o Salmão à Belle Meuniére, com mini legumes e batata confit. Aos amantes de carne vermelha, o Filé Mignon Grelhado – com mil folhas de batatas, speak e molho roti – é a escolha ideal. Para finalizar, o Chocolate em três texturas – mousse, terra e espuma –, acompanhado de frutas vermelhas.



Com ambiente moderno e aconchegante, luz baixa e som ambiente, o italiano Muza, localizado na Vila Nova Conceição, celebra a data sugerindo entrada, prato principal e sobremesa. Para começar, a tradicional Burrata com tomate defumado, manjericão e pestos; seguida pelo Atum em crosta de gergelim e espaguete de pupunha ou Filet Mignon com legumes grelhados. Para finalizar, a sobremesa Tiramisú, composta por biscoito champanhe, café, cognac, mascarpone e cacau. A pedida sai pelo valor de R$110 por pessoa.



O restaurante japonês NiAYA, localizado na rua Joaquim Antunes, também comemora com menu exclusivo e som da harpista Tatiana Henna. Para começar a experiência, a casa sugere o tradicional Ceviche e Camarão Picanteseguido por degustação de salmão em formato de Rosa, especialmente para a data. Na sequência, cinco fatias de Sashimi e seis Sushis. Como opção de prato quente, o Kobe Beef com Purê de Batata trufado e, para finalizar, Mousse de Chocolate com Flor de Sal, Merengue ou Prato de Morangos. A pedida sai pelo valor de R$400 por casal.



O restaurante Serafina tem menu exclusivo disponível somente no dia 12 de junho, sob reserva, nas três unidades do Serafina – no Itaim, Jardins e JK - pelo valor de R$290 (para duas pessoas), com direito à duas taças do espumante francês brut rosè, Joseph Vallet Splendid (Domaine Pierre Labet), que traz como opções de entrada o Carpaccio ai Lampone, fatias finas de carne regadas com leve molho crítico de queijo de cabra, servido com coulis de framboesa e pinoles italianos ou a Pizzeta di Burrata, pizza de fermentação natural com molho de tomates italianos, burrata artesanal, raspas de limão siciliano regada com azeite extra virgem italiano. Na sequência, é possível pedir o Ravioli Gamberi e Zucca, massa fresca artesanal recheada com ricotta e camarôes servida com creme veludado de abóbora cabotia ou o Filetto al Tartufo, filé grelhado ao molho de trufas negras italianas acompanhado de cremoso purê de batatas. Para finalizar, Cheesecake della Passione, cheesecake de maracujá e chocolate branco com calda de maracujá ou a Torta Palha Italiana servida com caramelo salgado.



Comandado pelo chef Luiz Filipe Souza, o Evvai apresenta sua alta gastronomia italiana em menu especialmente criado para a data, com seis tempos, disponível apenas no dia 12 durante o jantar, por R$260 por pessoa.



Para iniciar, pães de fermentação natural, pão de queijo de polenta e manteiga de massa madre, seguidos pela Tortinha com tartar de Olhete, limão siciliano e pétalas de rosa. Na sequência, é possível escolher entre Terrine de Foie-gras, cumaru, amora e trevo com brioche amarelinha ou Carne Cruda, Grana Padano, cogumelos de Santa Catarina e demi-glace. O menu segue com o Spaguettoni, tartufo nero, alcachofra e Pecorino fresco. Para as carnes, são duas as opções, o Filé em crosta de Porcini, gnocchi selado e cavolo nero ou Codorna estufada com figo, lardo di Colonnatta e couve-flor caramelizada. Finaliza a experiência com Chocolate, pipoca, caramelo salgado e sorvete de avelã. Para os que desejarem uma experiência harmonizada, é acrescentado mais R$150 ao valor por pessoa. É necessário reservar, com duas opções de horário, às 19h30 ou 22h30.

realiza a "A tarde de Beleza da Mulher Keune. A Hidratação + Escova tem preços especiais e ainda leva de presente um shampoo da marca. A mulherada além de brindar e ficar linda para o seu Crush, ainda vai curtir o som da Dj Sarah Stenzel e conversar com influencers como: Clarissa Wagner. Rua Peixoto Gomide, 1532, Jardins | 11 3062.1300arma a Confraria das Namoradas no dia 12 de junho em seu atelier, a partir das 12h, para um almoço seguido de shooting coleção Inverno 2018 inspirada na África, e podem ser adquiridas com visita marcada no atelier da empresária ou pelo IG @helenacaiooficial, com as influencers Elisa Zarzur, Helena Silvarolli, Marcella Diniz Abrao, Beatriz Barhouch e Rafaella Kalil.tem três pacotes exclusivos, desenhados para casais que buscam fugir do ritmo acelerado da metrópole, relaxar e brindar. O Junho a Dois, válido por todo o mês, oferece jantar de três tempos no restaurante Tangará Jean-Georges, recém-premiado com uma estrela Michelin, flores decoradas no quarto e late check-out para curtir todo o dia. Para os que pretendem comemorar apenas a noite do dia 12 de junho, dois pacotes contemplam a experiência, um com menu de cinco tempos no Tangará Jean-Georges e, para os que preferem algo mais intimista, um menu de três pratos servidos no quarto. Todas as experiências contam com late check-out, hospedagens com café da manhã no restaurante, flores nos quartos, uma garrafa de champagne, mimos elaborados pelo Chef Pâtissier, além de estacionamento para um automóvel e internet de alta velocidade.