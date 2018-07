Sumaúna é o nome de uma árvore amazônica com raízes enormes, considerada sagrada pelos indígenas e símbolo da comunicação da floresta. Também é o nome escolhido para o espetáculo que inaugurou, em Março em Londres, a exposicão em homenagem a Semana de 22 e estreia agora no Brasil.Durante a Semana de Arte Moderna de 1922, artistas brasileiros buscaram uma nova identidade para a arte brasileira. A idéia era assimilar os principais movimentos de vanguarda da arte européia e processá-los com uma visão única, repleta de brasilidade com forte referência à nossa faúna e flora.Da mesma forma o espetáculo Sumaúma digere tendências da dança contemporânea transformando-as em uma ode à natureza brasileira. O "solo for two" entre Thiago Soares, primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres, e o pianista Marcelo Bratke é um conto simbólico sobre a "Árvore Mãe" da floresta e procura ultrapassar as fronteiras criadas pelos territórios culturais e políticos abrindo nossas mentes para novas formas de expressão. Imperdível!Rio de Janeiro. Sala Cecília Meirelles. 25/07.São Paulo. Teatro Sergio Cardoso. 27 á 29/07.Festival de Dança de IlhaBela. 10 e 11/08.