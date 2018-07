Meu dia de luxo e tranquilidade no Flora Spa by Sisley no Palácio Tangará.

Os spas Sisley são conhecidos por seus tratamentos de pele, principalmente faciais, mas oferecem também tratamentos antiestresse, holísticos e banhos. A idéia é valorizar o poder do autoconhecimento e relaxamento.

Já na chegada fui acolhida com uma aconchegante xícara de chá e um staff extremamente atencioso e bem preparado.

Os ambientes são inspirados na flora do Parque Burle Marx. As formas arredondadas e a presença constante de fontes com água corrente são uma ode à natureza e um resgate ao feminino.

Tudo é pensado para proporcionar um relaxamento completo. Rapidamente fui envolvida pela atmosfera de serenidade e bem-estar, a correria e agitação da cidade foram ficando para trás.

Restauração Facial e Corporal Phyto-Aromatic by Sisley

Escolhi fazer o tratamento de Restauranção Facial e Corporal de 120 minutos, indicado para peles irritadas e estressadas, no dia esse era o estado da minha pele e de todo o meu ser rs…

Não poderia ter feito melhor escolha! Os cremes da Sisley, à base de plantas aliados a alta tecnologia, foram potencializados por uma massagem precisa e estimulante!

Foram muitas etapas e camadas de produtos delicadamente aplicados e massageados até que eu atingisse um estado de sonolência, relaxamento e plenitude! Perfumes e texturas diferentes variaram as sensações e restauraram incrivelmente a vitalidade da minha pele e alma!

Um oásis de serenidade e beleza que já deixou saudades! Meu desejo? Ter essa experiência todos os dias! Mas, como não é possível, escolhi alguns produtos para levar para casa e trazer para o meu dia a dia um pouco dessa experiência.

