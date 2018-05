Como se livrar de convidados indesejados no casamento

A atriz Meghan Markle não convidou os irmãos para a cerimônia com o príncipe Harry. Noivas comuns também sofrem para escolher quem comparece

A atriz americana Meghan Markle pode estar vivendo seu conto de fadas ao casar com o príncipe Harry nesse sábado. Mas enfrenta o mesmo problema que muitas noivas comuns: os convidados indesejados que muitas vezes são da própria família.



O pai, Thomas Markle, cancelou a ida em cima da hora depois de se meter em uma encenação com paparazzi. A meio-irmã Samantha promete uma biografia não –autorizada sobre a moça e não foi convidada. O meio-irmão Thomas Markle Jr. também não foi convidado após carta em que aconselhava Harry a cancelar o casamento.



Diante desse horrível cenário, fica a pergunta: como excluir essas pessoas de um dos dias mais importantes da vida?



"A maneira de não convidar é fingir demência. Liberam-se os convites, não convida o irmão, por exemplo, e normalmente surge uma prima, uma tia que faz a ponte para chegar ao irmão e avisar que ele realmente não é necessário", afirma o organizador de casamento Flavio Fragnan.



"É a maneira mais prática para não ter o embate direto, mas tenho noivas que preferem o embate: ligam e dizem olha você nunca fui um irmão próximo, não te considero e não quero você presente no meu dia. Mas há que se assumir as consequências pós-casamento. Não convidar é excluir deste dia e de toda a vida que começa nesse dia."



Para Flavio, quando se marca a data do casamento, todos os fantasmas de uma vida aparecem para ser resolvidos. Se a pessoa carrega problemas com pai, irmão, mãe, vai ter que gastar tempo dos preparativos para resolver.



Entrada com o pai



Os tempos são outros e os pais ausentes ou que não desenvolveram boa relação com a filha estão perdendo o direito que era quase implícito de entrar com a noiva. Muitas mulheres não querem dar essa moral para o genitor.



Dá para botar a culpa no protocolo: ‘para a cerimônia que escolhi não está na moda entrar com o pai, então o senhor já vai estar no altar’.



Uma ideia interessante é entrar com o pai e a mãe. É uma forma de dissolver a importância da figura paterna, exaltar a materna, sem ter que excluí-lo. Ou entrar, linda e empoderada, sozinha.



O principal, nesses casos, é combinar com os russos. Ou, melhor, com o russo. "O que eu sugiro sempre é falar com o pai antes da festa. O maior equivoco é prorrogar essa decisão para a porta da igreja, isso pode gerar confusão num momento fundamental", diz Vinícius Favale, sócio da Multipla Eventos e parceiro do site iCasei.



Gente demais



Num casamento, cada convidado conta. E custa. Para quem sofre com o exagero de interferência – e convidados – dos pais, a solução é estabelecer uma cota de convites. "Mesmo não ajudando financeiramente, os pais se sentem no direito. Eu sugiro disponibilizar uma quantidade fixa de convites para pai e mãe. Você se isenta. Eles têm os convites, eles vão se virar para decidir quem deve estar presente", diz Vinícius.



Situação mais delicada é em relação aos colegas de trabalho. Pouca gente hoje quer que todos estejam no seu grande dia. Às vezes é gente demais, às vezes não se tem intimidade com todo mundo ou há alguma desavença real. Primeira regra: não anuncie, não coloque no mural, não divulgue. Escolha quem quer convidar e chame para um café fora do local de trabalho, onde possa entregar o convite, explicar a situação e pedir discrição.



Mas quem, afinal, além da família próxima, deve ser convidado? Vinícius dá o norte: "A pessoa faz parte da história do casal? Ainda convive com o casal? Agrega no evento, tem energia positiva, vai dançar? Esteve presente em encontros recentes, tomou um café, uma cerveja? E última pergunta, vai criar um constrangimento?".



Alternativa



As saídas clássicas para não convidar as pessoas são dizer que a festa é intimista, o espaço não comporta muita gente, a igreja é pequenininha, essas coisas.



Uma boa solução também é levar o casamento para fora, outra cidade, outro Estado ou até mesmo fora do país. Só é preciso ter certeza que as pessoas realmente não vão. "Porque de repente leva o casamento para fora jurando que ninguém vai, manda o convite por educação, e a família lota uma van. Aí você tem que chupar essa manga", brinca Flávio.