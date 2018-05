previsão para dia dia 09 de maio

Taurino, cuidado com desilusões entre amigos ou grupos que frequenta hoje. Procure ser mais flexível e se abra pra novas ideias, mas com os pés no chão. Pode ser que algum amigo precise de você hoje, ou vice e versa. Não tenha medo de pedir algum conselho caso realmente precise, pois as pessoas estarão mais solícitas hoje.