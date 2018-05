previsão para dia dia 09 de maio

por Café com Astrologia

Sagitariano, você estará se conectando mais com aquilo que lhe soar mais nostálgico e familiar. Aliás, sua família estará mais próxima, ou então você irá querer se conectar mais com ela hoje. Pode ser que se sinta mais compelido a ficar em casa, dar aquela organizada no lar e aproveitar seu ambiente de descanso da melhor forma!