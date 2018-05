previsão para dia dia 09 de maio

Escorpiano, hoje sua criatividade estará em alta, então vá atrás com seu grandioso dom de pesquisas e todo e qualquer assunto que queira descobrir, ou melhorar, irá conseguir! Será um bom dia de trocas no campo afetivo ou com filhos, então aproveite ao máximo, e evite se aborrecer com responsabilidades.