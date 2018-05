previsão para dia dia 09 de maio

Aquariano, tome cuidado com a forma que tem usado seu dinheiro, pois principalmente hoje poderá não se dar conta do que vem ganhando ou gastando. Procure ser mais assertivo quanto a isso, e não crie escapismos! Se for necessário se controlar melhor, não perca mais tempo. É momento de plantação, e tudo feito com a cabeça no lugar gerará excelentes frutos!