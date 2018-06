Milkshake reúne bom público em São Paulo, no Anhembi; veja imagens do festival

03.06.2018 16:17

Daniela Mercury, Pabllo Vittar, Gretchen e Preta Gil foram as principais atrações

No sábado (2), o Anhembi, em São paulo, reuniu um bom público para ver Daniela Mercury, Gretchen, Pabllo Vittar e Preta Gil, entre outros artistas, no Milkshake Festival.



Um dos destaques da noite aconteceu durante o show de Daniela, que fez uma homenagem à vereadora Marielle Franco, assassinada no Rio, no dia 14 de março deste ano.



Outro momento marcante foi a participação de Gretchen no show de Preta Gil.