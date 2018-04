Ballet Estatal de São Petersburgo se apresenta no Brasil pela 1ª vez

06.04.2018 11:02

A companhia mostra o espetáculo "A Bela Adormecida", que tem composições do russo Tchaikovsky e coreografia de Marius Petipa

Pela primeira vez no Brasil, o Ballet Estatal de São Petersburgo no Gelo se apresenta no Teatro Bradesco até domingo (8). A companhia mostra o espetáculo "A Bela Adormecida", que tem composições do russo Tchaikovsky e coreografia de Marius Petipa. A apresentação é considerada um dos balés mais reconhecidos pelo público e chega pela primeira vez no país com um cenário congelante, em que é possível observar o desempenho dos bailarinos em patins que deslizam no gelo.



Os ingressos podem ser adquiridos aqui ou na própria bilheteria do Teatro, que fica no shopping Bourbon.