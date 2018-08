Astronauta alemão fotografa do espaço incêndio em Portugal

Fogo intenso na Serra de Monchique, na região do Algarve, sul do país, que já dura há 5 dias, destruiu 19 mil hectares, o equivalente a duas vezes a área da cidade de Lisboa; combate está sendo dificultado pelo vento e pelas altas temperaturas que rondam os 40ºC; ao menos 30 pessoas ficaram feridas; 1.200 bombeiros trabalham no local