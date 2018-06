Pela carga dramática do Juca, ele foi mais difícil de ser interpretado que seus outros personagens?

Não. O que eu faço naquela comédia exarcebada é muito mais difícil de fazer. E não estou desmerecendo esse trabalho. Isso não é nada novo. O Jerry Lewis, depois de filmar o Rei da Comédia, ganhou um Oscar pelo conjunto da obra. E muita gente creditou esse prêmio ao filme por ser um filme sério. E ele disse que não fez nada especial para fazer o papel. Eu não quero diminuir o que fiz no "Não se aceitam devoluções". Eu dei aula de teatro ´por muito tempo e algo que costumo repetir é que a comédia pastelão é um exagero tão grande da emoção que se eu não acreditar em meu exagero, não vou conseguir passar isso. Tenho que ter muita verdade em meu exagero para que a pessoa ria daquilo. O Charles Chaplin já disse que a vida é uma tragédia, um drama, quando vista em close-up, mas uma comédia quando vista de longe.



Você citou o Jerry Lewis, com quem já trabalhou em Até que a Sorte os Separe 2 e quem já homenageou com uma tatuagem. Com quem mais gostaria de trabalhar no mundo da comédia?

Aqui no Brasil, adoraria gravar com o Carlos Alberto Nóbrega no banco da Praça é Nossa. É um sonho. Adoraria conhecer o Silvio Santos, e olha que moramos na mesma cidade em Orlando, mas nunca nos encontramos. Gostaria de voltar a trabalhar com o Renato Aragão e também com o Jô (Soares). Lá fora, adoraria contracenar com o Jim Carrey. Mesmo que fosse um "oi, tudo bem, o jantar está servido". Há ainda o Steve Carrel, Will Ferrell...



Em entrevista ao Destak, o Dedé Santana disse que tem pena da nova leva de comediantes porque eles não podem errar como os da geração dele podiam, devido à constante vigilância, sobretudo na internet. O que acha disso?

A nossa exposição acontece, mas é uma exposição que a gente procurou. Rede social não está aí só para aplausos. Mas não podemos confundir críticas e ofensas. Essas últimas eu rechaço e acho que tenho direito a isso. Quanto a essa história do politicamente correto, do policiamento, eu escolhi ser um comediante popular, que fala para a família. Eu às vezes me sinto policiado não pelo meu trabalho, e sim por causa desses "Fla-Flu" em redes sociais. Hoje em dia a gente não tem direito a ter uma opinião e ser só uma opinião. Se você discorda de um pensamento de esquerda você já é um coxinha, mortadela, seja lá o que for. Vamos parar de rotular. Há questões como racismo, feminismo e homofobia, em que tem que se fechar as portas sim e não se deve deixar brechas. Chegamos em um limite de questões como machismo que se a gente dá um dedo pegam o braço. Com intolerância é assim, mas as pessoas têm que entender onde está a piada, a brincadeira, e onde está a agressão.



Você chegou a ser criticado, inclusive, por ter emagrecido, não é? Com pessoas fazendo relação entre sua graça e seu peso.

Eu nunca me importei com meu peso. Acho até legítimo as pessoas dizerem que perdi a graça quando perdi peso. Por muitos anos fui um comediante gordo e quem sou eu para chegar para uma pessoa que gostava de mim e dizer que ela está errada? Não, eu tenho é que continuar trabalhando. Acho que algumas dessas pessoas eu possa converter. O que me incomoda é ouvir que não gostam de mim porque eu traí o movimento dos gordinhos. Que movimento? Eu só fui atrás de minha saúde. Ser gordo era uma piada, mas eu tenho certeza que tenho várias outras piadas a oferecer ao meu público.



E o que você acha dessa cobrança para que o artista tenha, hoje em dia, um posicionamento político sobre tudo?

Chata. E as pessoas cobram mesmo isso. No meu show, abro espaço para que as pessoas peçam temas por improviso. Não tem uma vez que não peçam política, e já digo que sobre isso não falo porque não se tem direito a ter opinião. Eu leio para me informar, para saber o que está acontecendo e porque não quero ser ignorante, mas não vou opinar. Não quero que amigos queridos tenham raiva de mim porque eu não penso da mesma forma que ele. Religião, política e futebol não se deve falar, porque todos estão intolerantes. E me incomoda muito gente levantando bandeira sem propriedade.



Há quanto tempo está morando em Orlando?

Eu escolhi morar em Orlando, onde estou há três anos, mas amo meu país. Estou dando oportunidade de bom estudo a minha filha. O Rio de Janeiro está muito inseguro, muita gente me critica dizendo que abandonei o país quando ele mais precisava de mim. Oi? E eu sou super-herói? Meu trabalho segue aqui. Trago riso para a galera daqui, mas resolver mesmo é mais para o fim do ano, com as eleições, nas urnas.



E o que vem mais de trabalho neste ano?

Muita coisa. Em agosto lançamos o Candidato Honesto 2, que nem íamos rodar, mas o Brasil acabou nos dando o roteiro... Ainda esse ano lançamos também o Chorar de Rir. Entre junho e julho filmo Coração de Leão, e mais no fim do ano tenho outro filme. Fora isso, há um projeto embrionário bem legal de fim de ano para a Globo, fora uns quadros para o Fantástico.

O ator Leandro Hassum, de 44 anos, assumiu um novo desafio. No filme "Não se aceitam devoluções", um remake do mexicano "No Se Aceptan Devoluciones", que estreiou no último dia 31, seu personagem Juca Valente é um pai solteiro que não se resume a um papel cômico, mas mostra também uma boa carga dramática. Durante a pré-estreia, ele conversou com o Destak no Recife, onde falou sobre cinema, fãs, política.Eu chamo de love comedy, pois é uma comédia que fala sobre amor, tolerância... É bem moderna, aborda diferentes formas de amor. Mas traz também o pastelão que todo mundo gosta, e tenho certeza que vai emocionar muitas pessoas também. O filme tem uma produção musical muito linda, uma produção muito boa, filmamos nos Estados Unidos e no Brasil e com um elenco muito abençoado.Sem dúvida. Quando minha filha nasceu as coisas eram mais apertadas. Eu e a minha mulher não tínhamos babá. Fazíamos tudo e me vi em muitas situações - desde trocar fraldas, às paredes riscadas que tínhamos que ir correndo apagar e dar bronca. Me coloquei na situação do Juca, e foi bem complicado.