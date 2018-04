‘Tentar humanizar uma lenda é algo de muita responsabilidade’

O cantor e ator Diego Boneta começou o ano de 2018 com o pé direito. Conhecido por participações em seriados famosos, como "Rebelde", "Pretty Little Liars" e "90210", o mexicano de 27 anos vai estrelar a nova produção original da Netflix, "Luis Miguel", que fica disponível no serviço de streaming neste domingo (22). Produzida na Cidade do México, a série acompanha a vida do cantor pop Luis Miguel, 47, um dos ídolos da música latina.

Em entrevista ao Destak, Boneta conta como foi a experiência de participar da série e comenta a grande admiração que tem pelo artista que interpreta no seriado.



Como surgiu o convite para viver Luis Miguel na série?

Eu e Mark Brunett (produtor da série) somos amigos e já havíamos trabalhado juntos. Quando ele me falou sobre o projeto, me ofereceu não apenas para estrelar a série, mas também para produzi-la [Diego assina a produção executiva de alguns episódios].



Luis Miguel é um dos cantores mais famosos da América Latina. Como foi para você interpretá-lo? É fã dele?

Sim, sou muito fã de Luis Miguel desde que era criança. Meus pais gostavam muito dele, então eu comecei a ouvi-lo desde pequeno. Aliás, o primeiro show que fui na vida foi de Luis Miguel. Lembro que quando o vi ali, ao vivo, achei sua voz e presença de palco muito impressionantes, ainda mais pelo fato dele estar ali em cima sozinho, sem dançarinos nem nada. Ele é o Frank Sinatra do México. Poder estar na série foi uma oportunidade incrível, porque eu literalmente interpretaria meu ídolo.



Como era seu relacionamento com os outros atores do elenco do seriado?

Tinha gente do mundo todo no elenco, todos incríveis e muito envolvidos com o trabalho, fazendo tudo com paixão. A equipe é a chave para todo o sucesso que a série possa ter.



O próprio Luis Miguel visitava os sets para ver como estavam indo as gravações. Ele deu alguma dica que o ajudasse a interpretá-lo?

Ele se envolveu muito no processo de gravação e produção da série, nos contando suas próprias histórias de vida. Saí com ele uma vez para conversarmos, e isso foi o suficiente para me ajudar a para conhecê-lo e interpretá-lo melhor. Mostrei a ele alguns clipes das gravações e ele ficou bastante entusiasmado.



Como foi gravar todas as músicas da série? Já havia trabalhado em algum projeto que exigisse tal preparação?

Esse foi o maior tempo que eu tive para poder praticar e me preparar para um papel. Quando eu fiz ‘Rock of Ages’, tive algo como apenas dois ou três meses para tudo. Então usei cada minuto que eu tinha para fazer um ótimo trabalho. Aos 12 anos, quando me apresentei pela primeira vez num show, escolhi uma música de Luis Miguel. Então, meu processo de preparação foi feito praticamente durante 16 anos. Para a série, trabalhei com o produtor do próprio Luis Miguel, e gravei a trilha sonora inteira. Mesmo eu tendo feito 18 anos de aulas de canto, as músicas eram muito difíceis de cantar. Em ‘Rock of Ages’, eu cantava as músicas com minha própria voz, mas agora tive que cantar como o Luis Miguel, e não é nada fácil incorporar a voz de outra pessoa. Foi algo desafiador.



O que você acha que ‘Luis Miguel’ representa para sua carreira?

Este foi, com certeza, o maior desafio de minha carreira, até agora. Tentar humanizar uma lenda é algo que carrega grande responsabilidade. Então tento não pensar muito. Dei meu máximo.



O que as pessoas podem esperar da série?

As pessoas verão coisas sobre Luis Miguel que ninguém sabe. A série vai contar a verdadeira história dele, nunca vista antes, com cenas fortes, engraçadas e de amor.



Qual é a sua relação com o Brasil?

É um dos países que melhor conheço. Tem lugar especial no coração. Amo os fãs, a comida, tudo! Fui há alguns meses e conheci Seu Jorge. Quero voltar logo.