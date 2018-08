‘Sempre quis fazer um show estilo Las Vegas, e realizei esse sonho’

Um dos integrantes do grupo Il Divo, cantor alemão Carlos Marin chega ao Brasil com espetáculo solo inspirado em musicais da Broadway

O nome Carlos Marin rapidamente remete ao grupo Il Divo, conhecido por misturar os estilos do pop e da música clássica com toques de ópera. Entretanto, o cantor espanhol de 49 anos também decidiu experimentar a carreira solo. Com o espetáculo In Concert, ele chega ao Brasil para única apresentação em São Paulo, no Tom Brasil, no dia 11/8. O show é inspirado na temática dos musicais da Broadway, em que ele interpreta clássicos como "O Fantasma da Ópera" ao lado de sua ex-esposa, a cantora espanhola Innocence. Acompanhado por uma banda de 20 músicos e mais 12 bailarinos para ilustrar este cenário, Marin também dá voz a clássicos atemporais de grandes personalidades da música, como Frank Sinatra e Elvis Presley. Em entrevista ao Destak, o cantor fala sobre seu novo espetáculo e revela novos projetos para a carreira solo e com o Il Divo.



Como se sente em voltar ao Brasil?

Estou muito animado para este show porque já estive aí com o ll Divo, mas agora vou me apresentar pela primeira vez com meu show solo. Adoro o Brasil. É um país onde a música está sempre presente e tenho fãs que sempre me dão todo o amor e apoio.



O show é inspirado em musicais de sucesso da Broadway. De onde surgiu esta ideia?

Foi uma ideia que tive há muito tempo. Sempre quis fazer uma espécie de show de Las Vegas, com dançarinos e uma grande banda ao vivo. E finalmente realizei este sonho. Nessa apresentação, uso todos os estilos musicais que interpretei desde que comecei a carreira, com apenas 6 anos de idade, e bem antes de estudar ópera.



Há 20 músicos e 12 bailarinos. Você considerou o ensaio para este espetáculo mais pesado do que para um show onde há apenas o cantor e sua banda no palco?

Esse show não é apenas para satisfazer seus ouvidos, mas também para que os olhos aproveitem. Tive todo o cuidado para escolher o figurino, lindos dançarinos e dar ao público o prazer de se envolver com cada uma das músicas que irei interpretar. Quero que os fãs sejam capazes de ver o que eu vejo quando comecei a planejar esse show e esse sonho. Basicamente, quero que eles sonhem comigo.



Você integra o ll Divo, que fez muito sucesso. É comum vermos em grupos algum dos integrantes optar pela carreira solo. Na sua opinião, quais são as vantagens de ser solo em comparação a estar no grupo?

Nunca deixei o ll Divo. Apenas comecei carreira em paralelo a meus compromissos com o grupo. Mostra o quanto amo o que faço, porque enquanto meus colegas estão de férias, uso o intervalo do Il Divo para fazer meu próprio show.



ll Divo mistura o pop à ópera e a música clássica. Na sua opinião, como estes estilos distintos conseguem combinar?

Acho que fizemos um ótimo trabalho combinando os dois estilos. Foi nossa linha desde o começo. Estivemos juntos até agora por 15 anos e vendemos mais de 40 milhões de discos. Acho que todos os estilos podem se combinar. Obviamente tem que ter algum planejamento, arranjos e boa sintonia para encaixar nas músicas certas. Mas acho que fomos inovadores nesse sentido. Muitos grupos seguiram o nosso legado.



Do que você sente falta em ser membro de um grupo?

Continuar sendo um membro do grupo é sempre mais fácil, porque se eu ficar doente, sempre posso contar com meus colegas para continuar. Já como cantor solo, você sempre precisa estar bem e pronto para continuar, não importa o que aconteça.



Tem projetos para este ano?

No dia 10 de agosto sai o novo álbum do ll Divo, chamado "Timeless". Daí, faço o show no Brasil e me junto ao grupo para apresentações na Austrália, para promover o disco. Em seguida, começo turnê mundial com o ll Divo, que vai de setembro a dezembro. Depois, há alguns shows solo na Espanha e o lançamento do meu novo álbum solo, no começo de 2019.