'O teatro é o espelho da realidade'

Com três peças simultaneamente em cartaz, ele fala ao Destak sobre as diferenças e semelhanças entre cada espetáculo, e sobre o papel do ator nas discussões atuais

Há três anos vivendo em Lisboa ao lado de sua mulher, a também atriz Graziella Moretto, 46, o ator e roteirista Pedro Cardoso, 55, volta ao Brasil para uma temporada no teatro. Acompanhado da esposa, ele está em cartaz no Teatro Morumbi Shopping, em São Paulo, com três espetáculos: o monólogo "O Autofalante" (de 27 de junho a 24 de agosto); a peça de improviso "Uãnuêi – Esta Noite se Improvisa" (de 7 de julho a 26 de agosto); e o espetáculo infantil "Nem Sim, Nem Não - Uma Peça de Teatro Infantil Que Ninguém Pediu" (de 7 de julho a 26 de agosto). Apesar de apresentarem propostas distintas, as três montagens têm suas semelhanças. Em entrevista ao Destak, Cardoso fala sobre os três espetáculos, e destaca a importância do humor e do papel do ator na sociedade atual.



Como tem sido a recepção do público aos três espetáculos?

Isso é algo que só o público pode responder. Não tenho expectativas quando ofereço uma história ao público, por isso não costumo pré-julgar como será a recepção daspessoas. Mas pela minha experiência, as coisas estão correndo bem e as apresentações têm sido bastante elogiadas.



As três fazem uso do humor de diferentes formas. Quais são as dificuldades em utilizar este elemento de maneira original e de modo a cativar o público?

Acredito que tudo tem humor. Trata-se de uma dimensão que faz parte de tudo e está sempre presente, mesmo que não seja determinante. Eliminar o humor seria o mesmo que eliminar a seriedade. Parece que falta alguma coisa. Todas as três peças têm em comum uma preocupação atual, sobre o emprego da democracia. Como vivi nos tempos de censura, acho muito importante refletir sobre o autoritarismo. Esse é um estilo característico meu e da Graziela. Acho que estamos vivendo um momento bastante interessante, e é papel do ator atender a este chamado social levando estas discussões para o palco. O teatro é o espelho da realidade. O trabalho do ator é dizer ao público, com humildade, aquilo que ele já sabe, mas não está evidente.



"O Autofalante" é um monólogo escrito, interpretado e dirigido por você. De todas estas atividades, qual delas é, na sua opinião, a mais difícil?

Não acho que tenha uma mais difícil porque, para mim, é natural fazer tudo. O difícil é justamente quando não podemos fazer tudo, porque o homem sempre pensa na totalidade. A divisão de tarefas é algo decorrente do processo industrial. Mas a peça é um monólogo, e não poderia ser outra coisa.



O monólogo conta a história de um homem que é abordado por outro na rua, dizendo serem a mesma pessoa. Como você acha que lidaria com este tipo de situação?

Não teria problema nenhum caso estivesse nesta situação. Diria apenas que não é verdade.



"O Autofalante" fala também sobre as tecnologias criadas no começo dos anos 1990. Com todas as mudanças que já aconteceram neste campo, você enxerga alguma semelhança com a tecnologia atualmente, principalmente em relação às redes sociais?

Esta é uma peça de época, onde a tecnologia era algo mais incipiente. Hoje ela é mais intensa, e apresenta tanto um lado positivo quanto defeitos colaterais. A comunicação pode ser considerada como uma solução para alguns problemas da sociedade. Entretanto, a solidão causada pelos meios de comunicação não diminui. As pessoas ainda se sentem excluídas dentro do processo de integração da sociedade. E a peça anuncia este conto do vigário que estava começando. A internet é um serviço

fundamental, mas está contaminada pelo comércio, gerando lucro para poucos.



Já "Uãnuêi" é uma peça de improviso, que conta com uma preparação instantânea. Como é ter que lidar com este tipo de situação e este preparo imediato nos palcos?

O título da peça vem da expressão em inglês "one way", escrita eescrita em tupi guarani. É uma brincadeira com o improviso, que é algo que não se repete nunca. Neste tipo de peça nada é pré-concebido. O ator deve estar preparado para o despreparo e o inesperado, pronto para fazer aquilo que lhe vier à cabeça a partir do tema sugerido. E isso exige um descontrole criativo.



A peça conta também com a participação da plateia. Durante as apresentações, houve alguma situação mais marcante?

Faz parte do improviso estar preparado para qualquer tema sugerido. Todo tema pode estimular uma ideia, e tento encarar de uma maneira positiva, porque tento ser uma pessoa positiva. Se o tema for Adolf Hitler, por exemplo, não necessariamente eu irei abordar o nazismo. Pode ser uma história sobre um cachorro chamado Adolf Hitler que vivia numa praça, mas sofria com esse nome.



Em "Nem Sim, Nem Não", a temática envolve as consequências dos radicalismos. Como surgiu a ideia de tratar deste assunto voltando-se para o público infantil?

Queríamos fazer um espetáculo sobre o valor do bom senso na hora de educar alguém. Com todas as mudanças que aconteceram nos últimos tempos, a realidade brasileira nos deixou perplexos. Mas notamos que poucas pessoas ficaram perplexas, mas sim cheia de certezas. Então, diante da dificuldade de dialogar com adultos inflexíveis, a única esperança é falar com as crianças.



Quais são as principais diferenças entre cativar o público infantil e o adulto?

Já fiz teatro infantil há alguns anos atrás, e é algo que gosto muito. As crianças são o melhor público porque são muito transparentes.



Além destes trabalhos, a peça "A Pessoa Honesta" também já está em seu processo de criação, com previsão de estreia para o ano que vem. Você pode falar mais sobre ela?

Ainda não posso adiantar muita coisa porque está bem no começo do processo de criação. Tudo o que sabemos é que a peça é baseada numa pergunta: é possível ser honesto num mundo desonesto?