José de Abreu fala sobre sexualidade, racismo na nova novela, indisposição com a esquerda e anuncia: está saindo das redes sociais

Aos 72 anos, José de Abreu vive uma fase de renovação. O ator, que deixou de ter residência fixa e morou os últimos anos entre França e Grécia "pela necessidade de viver sem ser conhecido", voltou ao Brasil para a estreia do filme "Antes que Eu Me Esqueça", em cartaz nos cinemas, e para fazer parte do elenco da novela "Segundo Sol", que estreou recentemente na TV Globo. Durante a conversa com o Destak, o carioca diz se sentir mais feliz e vivo nessa nova fase. No entanto, faz críticas aos usuários das redes sociais: "As pessoas não têm limites nesse país".



Como manter a lucidez em tempos onde o ódio é gratuito nas redes sociais?

Rapaz, eu não sei se eu consigo manter essa lucidez, estou saindo fora das redes sociais. O Brasil está com Alzheimer, é um negócio de doido o que está acontecendo. Há bandeiras que a gente levantou em 1968, já havíamos resolvido em 1970, mas agora voltou muito pior. Não é uma censura da Polícia Federal, são pessoas que vão lá tentar fechar uma exposição de arte. Com que direito? Como surge na cabeça de uma pessoa que ela tem o direito de impedir uma manifestação artística? E enquanto isso você tem gente de esquerda tentando me indispor com o Lula. É outra maluquice.



Por que a esquerda tenta indispor você com Lula?

Olha, tomar porrada da direita eu já estou acostumado, mas levar porrada de companheiro é f*, né? É uma coisa louca: alguém tem alguma desconfiança de que eu sou lulista? Ontem, por acaso, teve petistas me cobrando que eu não faço nada para salvar o Lula da cadeia. P*, vai sentar em uma trolha. É muito louco, entendeu? As pessoas não têm limites. Falam: e aí, não vi você lá tentando visitar o Lula, não escreveu nada, já deu entrevista pedindo para soltar o Lula? Para quem eu vou dar entrevista, meu amigo? A loucura está muito grande mesmo nesse país .



Você chegou a se declarar bissexual nas redes sociais, mas depois voltou atrás. Por quê?

Eu estava entrando em uma discussão com um grupo de gays e começaram a me agredir com essa coisa do não poder falar de uma coisa que eu não sou. Isso é ridículo, né? Então eu falei que era bissexual. Se eu fosse mulher poderia dizer que eu era prostituta. Não posso dizer que eu sou pobre, todo mundo sabe meu salário, não posso dizer que sou negro. Fiquei uns dez dias sem desmentir e sofri na internet e na rua mais ou menos o que eu queria, essa discriminação contra gay.



E por que desmentiu?

Porque o Aguinaldo (Silva, autor de novelas) acabou comigo. Ele disse: "Se o José de Abreu é gay, eu sou homem". Porque eu já fiz várias novelas do Aguinaldo e eu tinha a fama na Globo de ser um dos poucos atores da minha geração que jogava a Cláudia Raia na cama e todo mundo acreditava que eu ia comer ela.



Por falar em novela, ‘Segundo Sol’, que se passa na Bahia, tem sido criticada por ter poucos negros no elenco...

Nós não temos uma Globo negra, não temos uma TV Cultura negra, um jornal negro. Tudo é branco. Uma novela vai mudar isso? Não vai. Eu acho que a gente tem que descobrir a nossa negritude dentro da gente. O nosso veado, o nosso índio, a nossa mulher. Claro que tem muito mais negro do que branco na Bahia. Mas você impor coisas em obra de arte é um passo da censura. Quer dizer, você censura o branco para ter mais negro.





Mas como Salvador é considerada a Roma Negra, não seria uma falha de contextualização?

Acho que a Globo perdeu a chance de fazer uma coisa bonita, podia colocar minha família toda negra. Eles dizem que tentaram e foi impossível. Mas nós fizemos uma reunião com a emissora, ela e o diretor foram receptivos. A única coisa que o autor João Emanuel Carneiro disse foi: ‘Eu estou três meses a frente da novela e transatlântico não faz curva fechada. Não tem como mudar a novela assim’.