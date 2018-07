'Liberdade de expressão precisa existir no meio artístico'

Antes de estrelar a peça, você já tinha alguma relação com Sócrates? É adepto do pensamento dele?

A relação que eu tinha com ele é baseada no conceito do "sei que não sei". Porque Sócrates não tem formação, ele não estudou. Esta obra foi escrita por Platão, que era um discípulo da escola socratiana. Sócrates, mesmo, nunca escreveu nada. Sua formação é oralística, e suas ideias nos oferecem a possibilidade de pensar. Minha identificação com ele é cada vez maior porque sou um ator que também não leu nada. Tenho um tipo de vivência oralística de mesa de bar.



Um dos pontos abordados no espetáculo é a liberdade de expressão. Como o teatro e a arte podem influenciar o pensamento das pessoas sobre esta questão?

A liberdade de expressão é algo necessário dentro do meio artístico. É impossível o ator existir sem o diálogo. O teatro passa por tudo, e temos que estar abertos para todas as possibilidades de comunicação. Nosso trabalho está justamente em propor um diálogo entre todos. Dessa forma, o público pode ver de forma aberta tudo o que acontece, concordando ou não. Hoje, a falta da liberdade de expressão tornou-se muito sofisticada. É algo recorrente, e todos se posicionam e lutam contra isso. O ator deve lutar para conquistar sua própria liberdade de expressão e viver sua plenitude.



A peça é como um anfiteatro, com elementos simples e proximidade do público. Para você, a beleza está na simplicidade?

Sim. A simplicidade é a meta de qualquer realização, e por meio dela consegue-se atingir a perfeição. Quando se está no palco, direta ou indiretamente, busca-se cada vez mais a intimidade com o público. E estou lá para mostrar que não se trata de um espetáculo em que sou "eu sozinho", mas sim que "somos todos".



Neste ano, você celebra 70 anos de idade e 50 de carreira. O que tem a dizer sobre todo este tempo de estrada?

Aprendi muitas coisas importantes. Fico feliz em poder fazer algo que, pra mim, não é trabalho, mas prazer; e de poder sustentar a mim e meus filhos. Sou grato de poder falar o que penso pois é isso que norteia os trabalhos que faço.



O que você leva de mais precioso em sua carreira?

Várias coisas e vivências incríveis. Minhas vivências estão presentes em todos os meus trabalhos, porque elas acabam influenciando os personagens que interpreto. Isso torna o trabalho do ator algo muito bonito, ainda mais num mundo onde ele não é muito valorizado.

O ano de 2018 pode ser considerado especial para Tonico Pereira. Além de completar 70 anos, o ator nascido em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, também celebra 50 de carreira. Com papéis marcantes na televisão, como nas novelas "Fera Ferida" (1993) e "A Regra do Jogo" (2015); e em seriados como "A Grande Família" e "Sai de Baixo", o artista fluminense também já realizou grandes trabalhos no teatro. E agora, o ator se autodesafia em algo que nunca havia realizado até então: um monólogo. "O Julgamento de Sócrates" é uma adaptação da obra "Apologia de Sócrates", escrita pelo filósofo e aprendiz de Sócrates, Platão, promovendo um debate sobre a liberdade de expressão. Em turnê pelo Brasil, o espetáculo estreou na última semana, em São Paulo, no Teatro Nair Bello, onde fica em cartaz até 9 de novembro.O projeto não era meu. Veio por meio de um convite. E resolvemos aproveitar também o gancho dos 50 anos de carreira. Sou um "ator de aluguel", sem projetos, e participo daquilo que tem a ver com os meus princípios. Sócrates é instigante e atual.Na verdade, foi mais fácil. Dividir as funções do palco com outras pessoas é muito bom, mas o monólogo me permite compartilhar tudo que se passa ali no palco com uma plateia muito grande.