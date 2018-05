'É sempre bom estar envolvido em muitos projetos'

Em cartaz em São Paulo, Jarbas Homem de Mello estrela nova temporada de musical que retrata a vida de Charles Chaplin; ator e diretor fala ainda sobre suas próximas iniciativas

Conhecido como um dos maiores ícones da história cinematográfica, o ator britânico Charles Chaplin, que brilhou em filmes como "Tempos Modernos" (1936) e "Luzes da Cidade" (1931), ainda encanta – agora no teatro. O espetáculo "Chaplin, o musical" está novamente em cartaz desde o dia 17 deste mês, no Theatro Net SP, até 29 de julho. O papel principal fica por conta de Jarbas Homem de Mello (47), que encara novamente o desafio de interpretar Chaplin dos 16 aos 88 anos. Paralelamente, ele ainda dirige em São Paulo os musicais "Forever Young" e "MPB - Musical Popular Brasileiro", e está no elenco do filme "Não se Aceitam Devoluções", que estreia no dia 31. Leia a seguir trechos da entrevista que ele concedeu ao Destak.



Como você está se sentindo com a volta do espetáculo "Chaplin, o musical" aos palcos?

É uma delícia poder voltar a um personagem tão icônico quanto esse. Charlie Chaplin é um ídolo do cinema. Seus trejeitos estão aí no imaginário popular, o que aumenta um pouco mais o frio na barriga na hora de subir ao palco. Dá uma felicidade por voltar a São Paulo com uma peça que o público abraçou tanto na outra temporada, que chegou ao final com ingressos esgotados.



O musical retorna após mais de dois anos. Como foi esse processo de reconstrução do personagem do Chaplin para interpretá-lo novamente nesta temporada do espetáculo?

O trabalho do ator é este: sair de um personagem para, em seguida, mergulhar em outro. Pode parecer que voltar a um personagem seja mais fácil do que começar a construção do zero, mas não é bem assim. É preciso se reencontrar com aquele personagem, resgatá-lo dentro de você. Tive a oportunidade de fazer uma viagem recente, antes dos nossos ensaios, e fui visitar o teatro onde os filmes do Chaplin

estreava. Foi uma sensação única e, ao mesmo tempo, uma reconexão com esse trabalho tão especial. Eu mergulhei novamente no universo dele e, quando entrei no palco, Chaplin estava ali comigo.



Como é a relação com a equipe?

É a melhor possível. Somos uma família mesmo. Todo mundo se ajudando para colocar o melhor espetáculo no palco. Outra coisa que me deixa feliz é que mostramos que arte também é importante para o país economicamente. Só em "Chaplin, o Musical", são 65 pessoas empregadas e que terão um trabalho por seis meses. Ver o crescimento dos musicais no Brasil é uma alegria dupla: primeiro porque estamos montando espetáculos cada vez melhores e segundo porque estamos movimentando uma indústria importante, gerando cada vez mais empregos.



Quais são as maiores dificuldades que você encontrou neste papel, tanto em termos de atuação e canto quanto de preparação?

Todo personagem tem o seu desafio. Chaplin é uma figura muito forte na memória do público. Você pode até não ter assistido a uma obra dele, mas sabe quem é, como são os seus trejeitos... E eu não queria ser uma cópia, queria fazer de forma orgânica esse personagem. Encontrar esse tom, esse caminho, foi um processo muito interessante e de muito trabalho ao mesmo tempo. Os gestos, o canto, tudo tem que encaixar com aquela história e com a figura do Chaplin. Fiz um estudo e trabalho corporal intenso para esse papel.



O que você acha que este papel representa para a sua carreira?

Esse é um trabalho que eu tenho muito carinho. Primeiramente por ser fã da obra do Chaplin e do artista que ele era. Fazer esse trabalho, interpretá-lo era uma grande responsabilidade. E segundo porque é realmente um espetáculo muito bonito, muito especial. Sinto o carinho das pessoas que veem falar comigo desse espetáculo. É um projeto do qual eu tenho muito orgulho e fico imensamente feliz de poder voltar aos palcos com ele.



Você já tinha alguma relação especial com Charles Chaplin antes de fazer o musical? Como passou a vê-lo depois de interpretá-lo?

Eu era fã. Chaplin foi um gênio, e ele marcou uma geração. Ele é uma referência. Depois desse trabalho, eu passei a olhar com ainda mais admiração os filmes dele. O trabalho corporal dele, a maneira como ele se comunica só com os gestos, apenas um grande ator pode fazer isso. E ele era.



Existe alguma fase do Chaplin que você goste mais de interpretar?

Eu gosto de todas as fases que contamos no espetáculo. A peça conta a vida inteira do Chaplin, o que é legal porque o público o acompanha do anonimato a fama. Eu o interpreto dos 16 aos 88 anos e não tem uma fase que eu goste mais. Esse é um espetáculo muito redondinho, cada parte dele tem uma função e é importante para a história. Eu gosto de ser essa ferramenta que vai conduzindo o público por essa viagem na vida do Chaplin.



Quais são suas expectativas para esta nova temporada?

A expectativa é a melhor possível. Temos uma linda história para contar, o elenco está muito animado e temos novidades nesse quesito, com a entrada do Juan Alba, que será Sidney Chaplin, irmão de Charlie, e Myra Ruiz, intérprete de Oona O'Neil, quarta mulher de Chaplin. A expectativa não poderia ser melhor.



E como você faz para se dedicar a todos esses projetos ao mesmo tempo?

Além de "Chaplin, o Musical", eu dirijo "M.P.B. - Musical Popular Brasileiro", também dirijo "Forever Young", que volta em breve, e fiz um filme com Leandro Hassum, "Não se Aceitam Devoluções", que estreia agora no dia 31 de maio. Participei da série "Assédio". O bom é que, em cada um desses projetos eu posso exercitar um lado meu, então nem sinto que estou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E o mais importante é que amo trabalhar com arte e cultura. Então, é sempre bom estar envolvido em vários projetos, e em projetos tão diversos. O filme é algo completamente diferente da peça, e é uma chance para o público me ver de duas formas distintas. É muito gostoso me envolver em tudo isso. Se depender de mim, eu faço mil coisas ao mesmo tempo.