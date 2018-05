Com 27 anos, Gabriel Diniz, ou GD, é hoje uma das promessas do Brasil. Com seu jeito irreverente e bom humor, o artista vem conquistando cada vez mais o carinho do público. Sua história com a música começou ainda na adolescência, quando ele fez parte de uma banda de garagem com seus amigos da escola, na cidade onde cresceu e vive até hoje, João Pessoa.





Relacionado KL Jay: 'Tem gente que fala que é seu fã, mas odeia preto e pobre' ‘Tentar humanizar uma lenda é algo de muita responsabilidade’ 'A violência e a corrupção são as piores coisas', diz Zico 'Quando você cria, a arte faz você sentir o laço irremediável com a vida' Você é conhecido por ser um cara extrovertido, descontraído no palco. Isto acaba refletindo nos seus figurinos?

Uma das marcas do GD é o figurino diferenciado e ousado. Procuro imprimir meu jeito de ser, divertido, antenado, naquilo que visto no palco. Sempre tem algo diferente, seja uma bota, uma camisa, um acessório. Faz parte do entretenimento encantar o público.



No Nordeste você já é bastante conhecido e tem um grande público. Mas como está sua carreira nas outras regiões do país? Você tem trabalhado para levar seu trabalho para fora do Nordeste?

Estou notando minha ascensão no resto do país pela agenda de shows. Tenho recebido vários convites de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso. Os resultados estão vindo através deste trabalho diferenciado que sempre busquei fazer. O público tem abraçado bem meus projetos.



Nos últimos anos o sertanejo passou por várias mudanças, no ritmo, nas letras das músicas. Como você avalia o mercado da música na atualidade, sobretudo do sertanejo?

A internet tem influenciado muito na produção da música, independente do ritmo. Hoje, vemos a junção de funk, sertanejo, forró, pop, tornando o mercado e o consumo de música cada vez mais diversificados. Considero este movimento bacana, agregador e, de certo modo, desafiador.



Você já gravou com grandes nomes da música da atualidade, como Wesley Safadão e Leo Santana. Que outros artistas você gostaria de fazer um dueto e por quê?

Tenho vontade de gravar com Alcione e outros artistas da vanguarda, que gosto e admiro bastante. Parcerias deste tipo só têm a somar. O tempo vai dizer o que acontecerá daqui para frente, mas virão muitas parcerias interessantes futuramente.



Você se considera um artista inquieto, em busca de inovações?

Sim. Sempre fui inquieto. Acredito que este é um dos segredos da minha carreira, desde o começo. Eu sempre procuro trazer algo diferente para o público, surpreender a todos de alguma forma. Imagino que todo artista é um pouco exigente consigo mesmo neste sentido.



Aos 27 anos, você já conquistou bastante coisa enquanto artista. Você já alcançou tudo que queria ou ainda tem muitos planos e espera crescer mais?

Meu trabalho está apenas começando. Quero mostrar o que faço para o Brasil inteiro e acho que estou no caminho certo. Ainda tenho muito o que conquistar.



Diante da agenda lotada de shows e outros compromissos profissionais, o que você gosta de fazer nas horas vagas?

Eu gosto de ficar com minha família, de ler, ver filmes. Também tenho me dedicado a atividades físicas, como crossfit, pois gosto de me exercitar no geral. Sou bem normal neste sentido. Uma das marcas do GD é o figurino diferenciado e ousado. Procuro imprimir meu jeito de ser, divertido, antenado, naquilo que visto no palco. Sempre tem algo diferente, seja uma bota, uma camisa, um acessório. Faz parte do entretenimento encantar o público.Estou notando minha ascensão no resto do país pela agenda de shows. Tenho recebido vários convites de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso. Os resultados estão vindo através deste trabalho diferenciado que sempre busquei fazer. O público tem abraçado bem meus projetos.A internet tem influenciado muito na produção da música, independente do ritmo. Hoje, vemos a junção de funk, sertanejo, forró, pop, tornando o mercado e o consumo de música cada vez mais diversificados. Considero este movimento bacana, agregador e, de certo modo, desafiador.Tenho vontade de gravar com Alcione e outros artistas da vanguarda, que gosto e admiro bastante. Parcerias deste tipo só têm a somar. O tempo vai dizer o que acontecerá daqui para frente, mas virão muitas parcerias interessantes futuramente.Sim. Sempre fui inquieto. Acredito que este é um dos segredos da minha carreira, desde o começo. Eu sempre procuro trazer algo diferente para o público, surpreender a todos de alguma forma. Imagino que todo artista é um pouco exigente consigo mesmo neste sentido.Meu trabalho está apenas começando. Quero mostrar o que faço para o Brasil inteiro e acho que estou no caminho certo. Ainda tenho muito o que conquistar.Eu gosto de ficar com minha família, de ler, ver filmes. Também tenho me dedicado a atividades físicas, como crossfit, pois gosto de me exercitar no geral. Sou bem normal neste sentido.

Recentemente, GD esteve em Fernando de Noronha para gravar o CD/DVD "GD na Ilha", o segundo da sua carreira. O projeto está à venda nos formatos físico e digital. Atualmente, o artista faz uma média de 23 shows por mês. No começo da carreira a maioria acontecia no Nordeste, mas sua agenda tem mudado e as apresentações têm acontecido também nas regiões Sul e Sudeste do país.Nossa meta é sempre fazer algo diferente e ousado para os fãs. Também queríamos fazer algo mais intimista. Então, nada melhor do que Fernando de Noronha, que reúne todos estes requisitos. Sem falar que a energia da ilha é sensacional e única.