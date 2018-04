Prova de ciclismo no feriado

Os interessados devem se inscrever pelo site

Estão abertas as inscrições para a Prova Tiradentes de Ciclismo. Promovida pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a prova, que acontecerá no feriado de 21 de abril, terá percurso de 7,5 km e será dividida por categorias em três baterias. Cada uma terá um limite específico de voltas.A taxa de inscrição, para os 100 primeiros inscritos, é de R$ 65. Os demais pagarão R$ 90. Os três primeiros colocados em cada categoria receberão troféus, enquanto o 4º e 5º colocados ganharão medalhas.Podem se inscrever atletas de ambos os sexos com idade mínima de 13 anos. Menores de idade só poderão se inscrever mediante autorização por escrito dos pais ou responsáveis. A prova segue os regulamentos da União Ciclística Internacional e da Confederação Brasileira de Ciclismo.